https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/oxford-universitesinde-rituel-skandali-akademisyenlerin-insan-kafatasindan-sarap-icip-cikolata-1095583471.html
Oxford Üniversitesi'nde ritüel skandalı: Akademisyenlerin insan kafatasından şarap içip çikolata yedikleri ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi'nde ritüel skandalı: Akademisyenlerin insan kafatasından şarap içip çikolata yedikleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Oxford Üniversitesi akademisyenlerinin onlarca yıl boyunca Karayipler’den getirilen 225 yıllık bir insan kafatasından şarap içtiği ortaya çıktı. Skandal... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:19+0300
2025-04-22T13:19+0300
2025-04-22T13:19+0300
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kafatası
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Oxford Üniversitesi’ne bağlı Worcester College, akademik dünyayı sarsan bir skandalla gündemde. Yapılan bir araştırma, okulda 2015 yılına kadar resmi akşam yemeklerinde insan kafatasından yapılmış bir kadeh kullanıldığını ortaya koydu.Kafatası 225 yıllık, köleleştirilmiş bir kadına ait olabilirArkeolog Prof. Dan Hicks, “Every Monument Will Fall” adlı yeni kitabında kadehin geçmişini detaylandırdı. Karbon testlerine göre yaklaşık 225 yıllık olan kafatasının Karayipler’den getirildiği ve muhtemelen köleleştirilmiş bir kadına ait olduğu belirtildi.Şarap sızdırmaya başlayınca çikolata servisine geçmişlerKafatası, kesilip cilalanarak içki kadehine dönüştürülmüş ve gümüş kenarlıklarla süslenmişti. Zamanla sızdırmaya başlayınca ise, çikolata servisi için kullanıldığı ortaya çıktı. Hicks’e göre bu “hasta bir sofra ritüeliydi”.Sömürge mirası ve ırkçılık tartışması yeniden alevlendiHicks, bu tür nesnelerin sömürgeciliğin ve beyaz üstünlük ideolojisinin kalıntıları olduğunu belirterek, “Kimliklerin silinmesi ve insanlıktan çıkarma, sistematik şiddetin bir parçasıydı” dedi.Faşist koleksiyoncu bağışladı, tarihi kayıtlarla belgeliKadeh, faşist görüşleriyle tanınan eski öğrenci George Pitt-Rivers tarafından 1946 yılında Worcester College’a bağışlandı. Kadehin üstündeki gümüş kenarlıkta da onun ismi yer alıyor. Pitt-Rivers, II. Dünya Savaşı sırasında Oswald Mosley’i desteklediği için gözaltına alınmıştı.Oxford'un açıklaması: Kadeh artık erişime kapalıWorcester College, 2011 sonrasında kullanımı sınırlandırılan bu objenin yaklaşık 10 yıl önce tamamen kaldırıldığını ve bilimsel-hukuki danışmanlık sonrası kalıcı olarak erişime kapatılan bir arşivde saklandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papanin-olumunun-ardindan-900-yillik-kehanet-yeniden-gundemde-7-tepeli-sehir-1095559211.html
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oxford üniversitesi, karayipler, oxford, worcester, şarap, kemik, kafatası, çikolata, çikolata, kadeh
oxford üniversitesi, karayipler, oxford, worcester, şarap, kemik, kafatası, çikolata, çikolata, kadeh
Oxford Üniversitesi'nde ritüel skandalı: Akademisyenlerin insan kafatasından şarap içip çikolata yedikleri ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi akademisyenlerinin onlarca yıl boyunca Karayipler’den getirilen 225 yıllık bir insan kafatasından şarap içtiği ortaya çıktı. Skandal detaylar bir akademik kitapta gün yüzüne çıktı.
Oxford Üniversitesi’ne bağlı Worcester College, akademik dünyayı sarsan bir skandalla gündemde. Yapılan bir araştırma, okulda 2015 yılına kadar resmi akşam yemeklerinde insan kafatasından yapılmış bir kadeh kullanıldığını ortaya koydu.
Kafatası 225 yıllık, köleleştirilmiş bir kadına ait olabilir
Arkeolog Prof. Dan Hicks, “Every Monument Will Fall” adlı yeni kitabında kadehin geçmişini detaylandırdı. Karbon testlerine göre yaklaşık 225 yıllık olan kafatasının Karayipler’den getirildiği ve muhtemelen köleleştirilmiş bir kadına ait olduğu belirtildi.
Şarap sızdırmaya başlayınca çikolata servisine geçmişler
Kafatası, kesilip cilalanarak içki kadehine dönüştürülmüş ve gümüş kenarlıklarla süslenmişti. Zamanla sızdırmaya başlayınca ise, çikolata servisi için kullanıldığı ortaya çıktı. Hicks’e göre bu “hasta bir sofra ritüeliydi”.
Sömürge mirası ve ırkçılık tartışması yeniden alevlendi
Hicks, bu tür nesnelerin sömürgeciliğin ve beyaz üstünlük ideolojisinin kalıntıları olduğunu belirterek, “Kimliklerin silinmesi ve insanlıktan çıkarma, sistematik şiddetin bir parçasıydı” dedi.
Faşist koleksiyoncu bağışladı, tarihi kayıtlarla belgeli
Kadeh, faşist görüşleriyle tanınan eski öğrenci George Pitt-Rivers tarafından 1946 yılında Worcester College’a bağışlandı. Kadehin üstündeki gümüş kenarlıkta da onun ismi yer alıyor. Pitt-Rivers, II. Dünya Savaşı sırasında Oswald Mosley’i desteklediği için gözaltına alınmıştı.
Oxford'un açıklaması: Kadeh artık erişime kapalı
Worcester College, 2011 sonrasında kullanımı sınırlandırılan bu objenin yaklaşık 10 yıl önce tamamen kaldırıldığını ve bilimsel-hukuki danışmanlık sonrası kalıcı olarak erişime kapatılan bir arşivde saklandığını açıkladı.