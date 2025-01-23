https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-950-sayfalik-gerekceli-karar-aciklandi--1092981256.html

Narin Güran davasında yeni gelişme: 950 sayfalık gerekçeli karar açıklandı

Narin Güran davasında yeni gelişme: 950 sayfalık gerekçeli karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Narin Güran davasında merakla beklenen gerekçeli karar açıklandı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:58+0300

2025-01-23T14:58+0300

2025-01-23T15:11+0300

türkiye

narin güran

yüksel güran

salim güran

gerekçeli karar

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. 950 sayfalık gerekçeli kararda, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a verilen cezanın gerekçesi "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı. Gerekçeli kararda Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğü sorusunu yanıtı ise yok. Türkiye'nin büyük bir üzüntüyle takip ettiği Narin Güran soruşturmasında , 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili olarak tamamlanan yargılamada Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluk halinin devamı yönünde karar çıkmıştı. Davaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı ve gerekçeli karar açıklandı.Verilen cezaların nedenleri ele alındıNarin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.Gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi. Cezanın gerekçesi ise 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' olarak açıklandı. Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.Narin'i kim tarafından ve neden öldürüldüğü sorusunun yanıtı yokMahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Bunlar cinayet saatinde 4 sanığın bir arada olduklarını gösteren daraltılmış HTS kayıtları ve baz çakışmaları, amcanın aracında Narin’e ait DNA’nın bulunması, olay günü biri beyaz (amcaya ait araç), diğeri kırmızı (Nevzat’a ait araç) iki aracın dere yatağından patika yolu takip ederek köye doğru hareket halinde olmaları gösterildi. Ancak gerekçeli kararda da Narin'in kim tarafından ve neden öldürüldüğü sorusunun yanıtı yok.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/narin-guran-davasinda-yeni-gelisme-mahkeme-kararini-verdi-1092869602.html

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