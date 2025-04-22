https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moldova-makamlari-ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasakladi-1095594992.html

'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'

'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'

Sputnik Türkiye

Moldova makamlarının başkent Kişinev'deki ana meydanında 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını yasakladığı belirtildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T20:10+0300

2025-04-22T20:10+0300

2025-04-22T20:09+0300

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Ulusal Koordinasyon Komitesi ‘Zafer’ Başkanı Aleksey Petroviç, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kişinev makamlarının 9 Mayıs'ta Moldova'nın ana meydanında sadece Avrupa Günü'nün kutlanmasına karar verdiğini, Zafer Günü'nü kutlamak isteyenlerin başka yerler aramaları gerekeceğini söyledi.Petroviç, “9 Mayıs'ta başkentimizde düzenlenecek etkinliklere hazırlık amacıyla Kişinev belediye binasında yapılan çalışma toplantısı sona erdi. Yetkililerdenbir sürpriz geldi, Başbakanlık temsilcisi, 9 Mayıs'ta ülkenin ana meydanında ideolojik olarak doğru olan tek bir bayramın, yani Avrupa Günü'nün kutlanacağını, Zafer Bayramı'nın söz konusu olmadığını söyledi” ifadelerine yer verdi.9 Mayıs'ta meydanda bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve AB ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağını belirten Petroviç, “ Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyenlere henüz bir şey teklif edilmedi; büyük ihtimalle bizi en yakın sokağa itmeye çalışacaklar ve bu da ezilme tehlikesi yaratacak” ifadelerini kullandı.Petroviç, Moldova'nın 9 Mayıs 1965'ten bu yana 60 yıldır 9 Mayıs'ı Zafer Bayramı olarak resmi tatil günü olarak kutladığını anımsatarak, tüm bu yıllar boyunca vatandaşların ana toplanma yerinin her zaman 1990'larda adı Büyük Millet Meclisi Meydanı olarak değiştirilen Zafer Meydanı olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kizil-meydan-9-mayista-6-bin-740-konugu-agirlayacak-1095594118.html

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