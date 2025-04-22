'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Almanya'nın Eurofighter vetosu
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moldova-makamlari-ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasakladi-1095594992.html
'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'
'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'
Sputnik Türkiye
Moldova makamlarının başkent Kişinev'deki ana meydanında 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını yasakladığı belirtildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T20:10+0300
2025-04-22T20:09+0300
dünya
moldova
kişinev
zafer bayramı
9 mayıs
zafer günü
avrupa günü
ab
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095468348_0:31:1287:755_1920x0_80_0_0_fdc2546fbda163a51e12f9beae799ce8.png
Ulusal Koordinasyon Komitesi ‘Zafer’ Başkanı Aleksey Petroviç, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kişinev makamlarının 9 Mayıs'ta Moldova'nın ana meydanında sadece Avrupa Günü'nün kutlanmasına karar verdiğini, Zafer Günü'nü kutlamak isteyenlerin başka yerler aramaları gerekeceğini söyledi.Petroviç, “9 Mayıs'ta başkentimizde düzenlenecek etkinliklere hazırlık amacıyla Kişinev belediye binasında yapılan çalışma toplantısı sona erdi. Yetkililerdenbir sürpriz geldi, Başbakanlık temsilcisi, 9 Mayıs'ta ülkenin ana meydanında ideolojik olarak doğru olan tek bir bayramın, yani Avrupa Günü'nün kutlanacağını, Zafer Bayramı'nın söz konusu olmadığını söyledi” ifadelerine yer verdi.9 Mayıs'ta meydanda bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve AB ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağını belirten Petroviç, “ Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyenlere henüz bir şey teklif edilmedi; büyük ihtimalle bizi en yakın sokağa itmeye çalışacaklar ve bu da ezilme tehlikesi yaratacak” ifadelerini kullandı.Petroviç, Moldova'nın 9 Mayıs 1965'ten bu yana 60 yıldır 9 Mayıs'ı Zafer Bayramı olarak resmi tatil günü olarak kutladığını anımsatarak, tüm bu yıllar boyunca vatandaşların ana toplanma yerinin her zaman 1990'larda adı Büyük Millet Meclisi Meydanı olarak değiştirilen Zafer Meydanı olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kizil-meydan-9-mayista-6-bin-740-konugu-agirlayacak-1095594118.html
moldova
kişinev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095468348_121:0:1168:785_1920x0_80_0_0_9047b87eb9ed419ac5bfd432c436fc55.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moldova, kişinev, zafer bayramı, 9 mayıs, zafer günü, avrupa günü, ab, telegram
moldova, kişinev, zafer bayramı, 9 mayıs, zafer günü, avrupa günü, ab, telegram

'Moldova makamları ülkenin ana meydanında Zafer Günü kutlamalarını yasakladı'

20:10 22.04.2025
© Sputnik / Михай КараушMoldova Parlamentosu
Moldova Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Abone ol
Moldova makamlarının başkent Kişinev'deki ana meydanında 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını yasakladığı belirtildi.
Ulusal Koordinasyon Komitesi ‘Zafer’ Başkanı Aleksey Petroviç, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Kişinev makamlarının 9 Mayıs'ta Moldova'nın ana meydanında sadece Avrupa Günü'nün kutlanmasına karar verdiğini, Zafer Günü'nü kutlamak isteyenlerin başka yerler aramaları gerekeceğini söyledi.
Petroviç, “9 Mayıs'ta başkentimizde düzenlenecek etkinliklere hazırlık amacıyla Kişinev belediye binasında yapılan çalışma toplantısı sona erdi. Yetkililerdenbir sürpriz geldi, Başbakanlık temsilcisi, 9 Mayıs'ta ülkenin ana meydanında ideolojik olarak doğru olan tek bir bayramın, yani Avrupa Günü'nün kutlanacağını, Zafer Bayramı'nın söz konusu olmadığını söyledi” ifadelerine yer verdi.
9 Mayıs'ta meydanda bir Avrupa kompleksinin açılacağını ve buradaki etkinliklere hükümet, cumhurbaşkanı ve AB ülkelerinin 21 büyükelçisinin katılacağını belirten Petroviç, “ Zafer Bayramı'nı kutlamak isteyenlere henüz bir şey teklif edilmedi; büyük ihtimalle bizi en yakın sokağa itmeye çalışacaklar ve bu da ezilme tehlikesi yaratacak” ifadelerini kullandı.
Petroviç, Moldova'nın 9 Mayıs 1965'ten bu yana 60 yıldır 9 Mayıs'ı Zafer Bayramı olarak resmi tatil günü olarak kutladığını anımsatarak, tüm bu yıllar boyunca vatandaşların ana toplanma yerinin her zaman 1990'larda adı Büyük Millet Meclisi Meydanı olarak değiştirilen Zafer Meydanı olduğunu kaydetti.
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала