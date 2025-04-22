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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kizil-meydan-9-mayista-6-bin-740-konugu-agirlayacak-1095594118.html
Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak
Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Mülk Yönetimi Departmanı uzmanları Kızıl Meydan'da Zafer Geçit Törenine katılacak konuklar için trübünler kurmaya başladı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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9 mayıs
zafer günü
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan, bu yılki 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde 6 bin 740 konuğu ağırlayacak.Mülk Yönetimi Departmanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan'da Spasskaya ve Nikolskaya kuleleri arasında 6 metre yüksekliğinde 3 tribün kuruluyor. Engelliler için özel donanımlı koltuklar da dahil olmak üzere toplam kapasite 6 bin 740 koltuk olacak” denildi.Geleneksel olarak tribünler, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rus bayrağı renklerinde dekore edilmiş koltuklarla donatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ab-yetkililere-9-mayis-kutlamalari-icin-moskovaya-gitmesini-yasaklayarak-nazizmi-canlandirmak-1095531624.html
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kızıl meydan, 9 mayıs, zafer günü, moskova
kızıl meydan, 9 mayıs, zafer günü, moskova

Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak

19:18 22.04.2025
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinMoskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler
Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen askeri geçitten kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanlığı Mülk Yönetimi Departmanı uzmanları Kızıl Meydan'da Zafer Geçit Törenine katılacak konuklar için trübünler kurmaya başladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan, bu yılki 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde 6 bin 740 konuğu ağırlayacak.
Mülk Yönetimi Departmanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan'da Spasskaya ve Nikolskaya kuleleri arasında 6 metre yüksekliğinde 3 tribün kuruluyor. Engelliler için özel donanımlı koltuklar da dahil olmak üzere toplam kapasite 6 bin 740 koltuk olacak” denildi.
Geleneksel olarak tribünler, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rus bayrağı renklerinde dekore edilmiş koltuklarla donatılacak.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
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‘AB, yetkililere 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gitmesini yasaklayarak Nazizmi canlandırmak istiyor’
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