https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kizil-meydan-9-mayista-6-bin-740-konugu-agirlayacak-1095594118.html

Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak

Kızıl Meydan 9 Mayıs'ta 6 bin 740 konuğu ağırlayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Mülk Yönetimi Departmanı uzmanları Kızıl Meydan'da Zafer Geçit Törenine katılacak konuklar için trübünler kurmaya başladı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T19:18+0300

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dünya

kızıl meydan

9 mayıs

zafer günü

moskova

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan, bu yılki 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde 6 bin 740 konuğu ağırlayacak.Mülk Yönetimi Departmanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Kızıl Meydan'da Spasskaya ve Nikolskaya kuleleri arasında 6 metre yüksekliğinde 3 tribün kuruluyor. Engelliler için özel donanımlı koltuklar da dahil olmak üzere toplam kapasite 6 bin 740 koltuk olacak” denildi.Geleneksel olarak tribünler, daha önceki yıllarda olduğu gibi Rus bayrağı renklerinde dekore edilmiş koltuklarla donatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ab-yetkililere-9-mayis-kutlamalari-icin-moskovaya-gitmesini-yasaklayarak-nazizmi-canlandirmak-1095531624.html

kızıl meydan

moskova

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kızıl meydan, 9 mayıs, zafer günü, moskova