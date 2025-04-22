https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/meteoroloji-uyardi-ankarada-2-saat-icinde-sel-ve-su-baskini-yasanabilir-1095592031.html

Meteoroloji uyardı: Ankara'da 2 saat içinde sel ve su baskını yaşanabilir

Meteoroloji uyardı: Ankara'da 2 saat içinde sel ve su baskını yaşanabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halk ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T17:24+0300

2025-04-22T17:24+0300

2025-04-22T17:24+0300

türki̇ye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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sel

sel felaketi

su baskını

hava sıcaklığı

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Meteoroloji, Ankara’da akşam 18.30’a kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı halkı olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentte önümüzdeki 2 saatlik periyotta ani ve şiddetli yağışlar görülecek. Yağışların akşam saat 18.30’a kadar süreceği tahmin edilirken halka afetlere karşı uyarılarda bulunuldu.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html

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meteoroloji, ankara, ankara valiliği, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, sel, sel felaketi, su baskını, hava sıcaklığı