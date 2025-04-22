https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/meteoroloji-uyardi-ankarada-2-saat-icinde-sel-ve-su-baskini-yasanabilir-1095592031.html
Meteoroloji uyardı: Ankara'da 2 saat içinde sel ve su baskını yaşanabilir
Meteoroloji uyardı: Ankara'da 2 saat içinde sel ve su baskını yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halk ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T17:24+0300
2025-04-22T17:24+0300
2025-04-22T17:24+0300
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meteoroloji
ankara
ankara valiliği
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
sel
sel felaketi
su baskını
hava sıcaklığı
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Meteoroloji, Ankara’da akşam 18.30’a kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı halkı olumsuzluklara karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentte önümüzdeki 2 saatlik periyotta ani ve şiddetli yağışlar görülecek. Yağışların akşam saat 18.30’a kadar süreceği tahmin edilirken halka afetlere karşı uyarılarda bulunuldu.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html
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meteoroloji, ankara, ankara valiliği, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, sel, sel felaketi, su baskını, hava sıcaklığı
meteoroloji, ankara, ankara valiliği, meteoroloji genel müdürlüğü, hava, sel, sel felaketi, su baskını, hava sıcaklığı
Meteoroloji uyardı: Ankara'da 2 saat içinde sel ve su baskını yaşanabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halk ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Yağışın akşam saat 18.30’a kadar etkili olması beklendiği açıklandı.
Meteoroloji, Ankara’da akşam 18.30’a kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı halkı olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentte önümüzdeki 2 saatlik periyotta ani ve şiddetli yağışlar görülecek. Yağışların akşam saat 18.30’a kadar süreceği tahmin edilirken halka afetlere karşı uyarılarda bulunuldu.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.