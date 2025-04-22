https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/mahkeme-affetmedi-kalp-ve-opucuk-emojilerini-cinsel-taciz-saydi-1095577842.html
Mahkeme affetmedi: Kalp ve öpücük emojilerini 'cinsel taciz' saydı
Mahkeme affetmedi: Kalp ve öpücük emojilerini 'cinsel taciz' saydı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadan hiç tanımadığı bir kadına kalp ve öpücük emojileri göndererek mesaj atan adama cinsel taciz suçundan ceza verildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:10+0300
2025-04-22T11:10+0300
2025-04-22T11:10+0300
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diyarbakır
cinsel taciz
kalp emojisi
öpücük emojisi
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Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı bir kadına 'harikasın canım, çok tatlısın canım' mesajlarıyla birlikte kalp ve öpücük emojisi atan adama mahkeme 'cinsel taciz' suçundan ceza verdi. Gönderen 69 yaşında çıktıDiyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Sabah'ın haberine göre, 69 yaşındaki adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.'Hesabım çalındı, mesajları ben atmadım' diye kendini savunduDiyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirtti. Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını öne sürdü.Para cezası verildiYapılan yargılama sonucu H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/artistik-buz-pateni-milli-sporcusu-ali-efe-gunes-hakkinda-gozalti-karari-cocuklara-cinsel-icerikli-1095377366.html
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diyarbakır, cinsel taciz, kalp emojisi, öpücük emojisi
diyarbakır, cinsel taciz, kalp emojisi, öpücük emojisi
Mahkeme affetmedi: Kalp ve öpücük emojilerini 'cinsel taciz' saydı
Sosyal medyadan hiç tanımadığı bir kadına kalp ve öpücük emojileri göndererek mesaj atan adama cinsel taciz suçundan ceza verildi.
Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı bir kadına 'harikasın canım, çok tatlısın canım' mesajlarıyla birlikte kalp ve öpücük emojisi atan adama mahkeme 'cinsel taciz' suçundan ceza verdi.
Gönderen 69 yaşında çıktı
Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.
Sabah'ın haberine göre, 69 yaşındaki adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.
H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.
'Hesabım çalındı, mesajları ben atmadım' diye kendini savundu
Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirtti. Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını öne sürdü.
Yapılan yargılama sonucu H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.