https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/mahkeme-affetmedi-kalp-ve-opucuk-emojilerini-cinsel-taciz-saydi-1095577842.html

Mahkeme affetmedi: Kalp ve öpücük emojilerini 'cinsel taciz' saydı

Mahkeme affetmedi: Kalp ve öpücük emojilerini 'cinsel taciz' saydı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyadan hiç tanımadığı bir kadına kalp ve öpücük emojileri göndererek mesaj atan adama cinsel taciz suçundan ceza verildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T11:10+0300

2025-04-22T11:10+0300

2025-04-22T11:10+0300

türki̇ye

diyarbakır

cinsel taciz

kalp emojisi

öpücük emojisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095577450_0:290:1247:991_1920x0_80_0_0_d0c875989839a0ea74a00b68084e8f05.png

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden hiç tanımadığı bir kadına 'harikasın canım, çok tatlısın canım' mesajlarıyla birlikte kalp ve öpücük emojisi atan adama mahkeme 'cinsel taciz' suçundan ceza verdi. Gönderen 69 yaşında çıktıDiyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. Sabah'ın haberine göre, 69 yaşındaki adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.'Hesabım çalındı, mesajları ben atmadım' diye kendini savunduDiyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirtti. Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını öne sürdü.Para cezası verildiYapılan yargılama sonucu H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/artistik-buz-pateni-milli-sporcusu-ali-efe-gunes-hakkinda-gozalti-karari-cocuklara-cinsel-icerikli-1095377366.html

türki̇ye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, cinsel taciz, kalp emojisi, öpücük emojisi