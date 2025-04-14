https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/artistik-buz-pateni-milli-sporcusu-ali-efe-gunes-hakkinda-gozalti-karari-cocuklara-cinsel-icerikli-1095377366.html
Artistik buz pateni milli sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı: Çocuklara cinsel içerikli mesaj iddiası
Artistik buz pateni milli sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı: Çocuklara cinsel içerikli mesaj iddiası
Sputnik Türkiye
Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen milli sporcu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı verildi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T14:09+0300
2025-04-14T14:09+0300
2025-04-14T14:09+0300
spor
ali efe güneş
artistik buz pateni
çocuklara cinsel taciz
cinsel taciz
gözaltı kararı
soruşturma
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Artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Ali Efe Güneş kimdir?Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-komedyen-russell-brand-cinsel-saldiri-suclamasiyla-mahkemeye-cikacak-1095149776.html
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Artistik buz pateni milli sporcusu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı: Çocuklara cinsel içerikli mesaj iddiası
Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen milli sporcu Ali Efe Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.
Artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır. 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir