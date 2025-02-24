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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/fi-kitabinin-yazari-azra-kohene-hapis-cezasi-verildi-1093947322.html
Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi
Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Başak Sayan, yazar Azra Kohen hakkında sosyal medyada kendisine yönelik 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
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başak sayan
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hakaret davası
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Yazar Azra Kohen hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.Ünlü oyuncu Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Sayan'ın, Kohen hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Kohen, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Başak Sayan ile Azra Kohen arasındaki hukuki süreç, 2011 yılında Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını yayınlaması ve iki yıl sonra Kohen'in 'Fi' isimli kitabını çıkarmasıyla başladı. Sayan, Kohen'in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davayı kabul etmeyerek, Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Daha sonra, Azra Kohen'in sosyal medyada Başak Sayan için 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadelerini kullanması üzerine Sayan, Kohen hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. Bu ifadeler nedeniyle Kohen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211005/azra-kohen-basak-sayana-icra-takibi-baslatti-1049542519.html
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azra kohen, başak sayan, hakaret, hakaret davası, yazar, türkiye yazarlar sendikası, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, kadın oyuncu, kitap, kitap fuarı, sosyal medya
azra kohen, başak sayan, hakaret, hakaret davası, yazar, türkiye yazarlar sendikası, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, kadın oyuncu, kitap, kitap fuarı, sosyal medya

Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi

20:38 24.02.2025
© Fotoğraf : TwitterBaşak Sayan, Azra Kohen
Başak Sayan, Azra Kohen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü oyuncu Başak Sayan, yazar Azra Kohen hakkında sosyal medyada kendisine yönelik 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle hakaret davası açtı. Mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Yazar Azra Kohen hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.
Ünlü oyuncu Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Sayan'ın, Kohen hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Kohen, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Başak Sayan ile Azra Kohen arasındaki hukuki süreç, 2011 yılında Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını yayınlaması ve iki yıl sonra Kohen'in 'Fi' isimli kitabını çıkarmasıyla başladı. Sayan, Kohen'in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davayı kabul etmeyerek, Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Daha sonra, Azra Kohen'in sosyal medyada Başak Sayan için 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadelerini kullanması üzerine Sayan, Kohen hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. Bu ifadeler nedeniyle Kohen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Başak Sayan, Azra Kohen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
TÜRKİYE
Azra Kohen, Başak Sayan'a icra takibi başlattı
5 Ekim 2021, 15:56
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