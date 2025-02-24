https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/fi-kitabinin-yazari-azra-kohene-hapis-cezasi-verildi-1093947322.html
Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi
Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Başak Sayan, yazar Azra Kohen hakkında sosyal medyada kendisine yönelik 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T20:38+0300
2025-02-24T20:38+0300
2025-02-24T20:38+0300
türki̇ye
azra kohen
başak sayan
hakaret
hakaret davası
yazar
türkiye yazarlar sendikası
oyuncu
yerli oyuncu
profesyonel oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0d/1043392141_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0968f2c01bf572ee82ae5b96e96650b8.jpg
Yazar Azra Kohen hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.Ünlü oyuncu Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Sayan'ın, Kohen hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Kohen, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Başak Sayan ile Azra Kohen arasındaki hukuki süreç, 2011 yılında Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını yayınlaması ve iki yıl sonra Kohen'in 'Fi' isimli kitabını çıkarmasıyla başladı. Sayan, Kohen'in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davayı kabul etmeyerek, Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Daha sonra, Azra Kohen'in sosyal medyada Başak Sayan için 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadelerini kullanması üzerine Sayan, Kohen hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. Bu ifadeler nedeniyle Kohen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20211005/azra-kohen-basak-sayana-icra-takibi-baslatti-1049542519.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0d/1043392141_273:0:1200:695_1920x0_80_0_0_24f6e9eecdf1f8758512dcb54afd7a95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
azra kohen, başak sayan, hakaret, hakaret davası, yazar, türkiye yazarlar sendikası, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, kadın oyuncu, kitap, kitap fuarı, sosyal medya
azra kohen, başak sayan, hakaret, hakaret davası, yazar, türkiye yazarlar sendikası, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, kadın oyuncu, kitap, kitap fuarı, sosyal medya
Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi
Ünlü oyuncu Başak Sayan, yazar Azra Kohen hakkında sosyal medyada kendisine yönelik 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle hakaret davası açtı. Mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Yazar Azra Kohen hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.
Ünlü oyuncu Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Sayan'ın, Kohen hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Kohen, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Başak Sayan ile Azra Kohen arasındaki hukuki süreç, 2011 yılında Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını yayınlaması ve iki yıl sonra Kohen'in 'Fi' isimli kitabını çıkarmasıyla başladı. Sayan, Kohen'in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davayı kabul etmeyerek, Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Daha sonra, Azra Kohen'in sosyal medyada Başak Sayan için 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadelerini kullanması üzerine Sayan, Kohen hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. Bu ifadeler nedeniyle Kohen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.