https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/fi-kitabinin-yazari-azra-kohene-hapis-cezasi-verildi-1093947322.html

Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi

Fi kitabının yazarı Azra Kohen'e hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Başak Sayan, yazar Azra Kohen hakkında sosyal medyada kendisine yönelik 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadeleri kullanıldığı gerekçesiyle... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T20:38+0300

2025-02-24T20:38+0300

2025-02-24T20:38+0300

türki̇ye

azra kohen

başak sayan

hakaret

hakaret davası

yazar

türkiye yazarlar sendikası

oyuncu

yerli oyuncu

profesyonel oyuncu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0d/1043392141_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0968f2c01bf572ee82ae5b96e96650b8.jpg

Yazar Azra Kohen hakkında açılan hakaret davasında mahkeme, Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.Ünlü oyuncu Başak Sayan ile yazar Azra Kohen arasında yaşanan hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Hürriyet'in haberine göre; Sayan'ın, Kohen hakkında açtığı hakaret davasında mahkeme kararını verdi. Kohen, 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.Başak Sayan ile Azra Kohen arasındaki hukuki süreç, 2011 yılında Sayan'ın 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabını yayınlaması ve iki yıl sonra Kohen'in 'Fi' isimli kitabını çıkarmasıyla başladı. Sayan, Kohen'in kendi eserinden intihal yaptığını öne sürerek 1.5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ancak mahkeme, davayı kabul etmeyerek, Sayan'ın faiziyle birlikte 150 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Daha sonra, Azra Kohen'in sosyal medyada Başak Sayan için 'tescilli yalancı' ve 'iftiracı' ifadelerini kullanması üzerine Sayan, Kohen hakkında ikinci kez şikayetçi oldu. Bu ifadeler nedeniyle Kohen hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşmada, mahkeme Azra Kohen'i 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211005/azra-kohen-basak-sayana-icra-takibi-baslatti-1049542519.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azra kohen, başak sayan, hakaret, hakaret davası, yazar, türkiye yazarlar sendikası, oyuncu, yerli oyuncu, profesyonel oyuncu, en i̇yi kadın oyuncu, kadın oyuncu, kitap, kitap fuarı, sosyal medya