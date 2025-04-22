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Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'a kadar doğrulama yapmayanların hesabı dondurulacak, işlemleri durdurulacak
Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'a kadar doğrulama yapmayanların hesabı dondurulacak, işlemleri durdurulacak
Sputnik Türkiye
MASAK düzenlemeleri kapsamında Türkiye'deki kripto borsalarında kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunluluğu 25 Nisan itibarıyla başlıyor. Yeni düzenlemelere... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T12:49+0300
2025-04-22T12:49+0300
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Kripto para borsalarına ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi, uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'da değişiyorFinansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.Kripto hesaplarında kimlik doğrulama için son tarih ne?Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" uyarısında bulunmuştu.Kripto yatırımcıları doğrulama yapmazsa ne olur?Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:Kripto hesaplarında kimlik doğrulama nasıl yapılıyor?Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kullanıcılarına yönelik uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:
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kripto hesaplarında kimlik doğrulama nasıl yapılıyor?, kripto hesaplarında kimlik doğrulama için son tarih ne?, kripto kimlik doğrulama, kripto 25 nisan
kripto hesaplarında kimlik doğrulama nasıl yapılıyor?, kripto hesaplarında kimlik doğrulama için son tarih ne?, kripto kimlik doğrulama, kripto 25 nisan

Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'a kadar doğrulama yapmayanların hesabı dondurulacak, işlemleri durdurulacak

12:49 22.04.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKripto para madencilik çiftliği
Kripto para madencilik çiftliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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MASAK düzenlemeleri kapsamında Türkiye'deki kripto borsalarında kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunluluğu 25 Nisan itibarıyla başlıyor. Yeni düzenlemelere uymayan kullanıcıların hesapları askıya alınabilecek, işlemleri durdurulabilecek.
Kripto para borsalarına ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi, uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.

Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'da değişiyor

Finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

Kripto hesaplarında kimlik doğrulama için son tarih ne?

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" uyarısında bulunmuştu.

Kripto yatırımcıları doğrulama yapmazsa ne olur?

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
"Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan'dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek. Bu nedenle, kullanıcılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kimlik doğrulama işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması büyük önem taşıyor."

Kripto hesaplarında kimlik doğrulama nasıl yapılıyor?

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kullanıcılarına yönelik uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:
"25 Nisan'a kadar kimlik doğrulaması yapmayan mevcut müşteriler, hesaba erişimin askıya alınması, kripto varlık alım-satım işlemlerinin durdurulması, para yatırma ve çekme işlemlerinin devre dışı bırakılması, açık pozisyonların hizmet sağlayıcı tarafından kapatılması gibi problemlerle karşılaşabilir. Bu tür aksaklıkların yaşanmaması adına mevcut müşterilerimizin 25 Nisan'a kadar kimlik tespiti süreçlerini tamamlamalarını önemle tavsiye ediyoruz."
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