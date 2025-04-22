https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kripto-yatirimcilari-dikkat-25-nisana-kadar-dogrulama-yapmayanlarin-hesabi-dondurulacak-islemleri-1095583955.html

Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'a kadar doğrulama yapmayanların hesabı dondurulacak, işlemleri durdurulacak

Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'a kadar doğrulama yapmayanların hesabı dondurulacak, işlemleri durdurulacak

Sputnik Türkiye

MASAK düzenlemeleri kapsamında Türkiye'deki kripto borsalarında kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunluluğu 25 Nisan itibarıyla başlıyor. Yeni düzenlemelere... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T12:49+0300

2025-04-22T12:49+0300

2025-04-22T12:49+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

masak

hazine

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Kripto para borsalarına ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirildi, uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek.Kripto yatırımcıları dikkat: 25 Nisan'da değişiyorFinansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.Kripto hesaplarında kimlik doğrulama için son tarih ne?Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor.Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda" uyarısında bulunmuştu.Kripto yatırımcıları doğrulama yapmazsa ne olur?Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:Kripto hesaplarında kimlik doğrulama nasıl yapılıyor?Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kullanıcılarına yönelik uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/piyasalarda-gun-sonu-haftanin-artan-ve-dusen-yatirim-araclari-hangisi-1095505734.html

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