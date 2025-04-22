https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-witkoffun-bu-hafta-moskovayi-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1095595462.html
Kremlin: Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor
Kremlin: Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T21:06+0300
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.Uşakov, ilgili soruyu “bekliyoruz” şeklinde yanıtladı.CNN, geçen hafta Witkoff'un Rus tarafıyla bir görüşme daha yapmayı planladığını aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html
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abd, steve witkoff, moskova, kremlin, rusya, ukrayna, cnn, vladimir putin, st. petersburg
abd, steve witkoff, moskova, kremlin, rusya, ukrayna, cnn, vladimir putin, st. petersburg
Kremlin: Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bu hafta Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.
Uşakov, ilgili soruyu “bekliyoruz” şeklinde yanıtladı.
CNN, geçen hafta Witkoff'un Rus tarafıyla bir görüşme daha yapmayı planladığını aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.