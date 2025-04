https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/15-rus-sirketi-istanbuldaki-expomed-eurasia-2025-fuarinda-tibbi-yeniliklerini-tanitacak-1095578412.html

15 Rus Şirketi, İstanbul'daki Expomed Eurasia 2025 Fuarı’nda tıbbi yeniliklerini tanıtacak

15 Rus Şirketi, İstanbul'daki Expomed Eurasia 2025 Fuarı’nda tıbbi yeniliklerini tanıtacak

Sputnik Türkiye

24-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul, 32. Uluslararası Medikal Ekipmanlar Fuarı olan Expomed Eurasia 2025’e ev sahipliği yapacak. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T11:18+0300

2025-04-22T11:18+0300

2025-04-22T11:18+0300

yaşam

i̇stanbul

moskova

tula

nijniy novgorod

expomed eurasia fuarı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095578259_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_388962d644e0720ff4f3d68b3920d006.jpg

Her yıl düzenlenen Expomed Eurasia Fuarı, dünyanın dört bir yanından yüzlerce katılımcıyı ve on binlerce ziyaretçiyi bir araya getiriyor.Bu yıl 15 Rus şirketi, Made in Russia ulusal standında en son yeniliklerini tanıtacak.Dünyanın önde gelen medikal fuarlarından biri olan etkinlik, elektronik ekipmanlardan laboratuvar cihazlarına, ortopedik çözümlerden hastane yönetim sistemlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Rus katılımcılar, röntgen teknolojisi, hasta izleme sistemleri, tıbbi simülasyon, işitme cihazları, ayrıca çeşitli reaktifler ve besin takviyeleri gibi alanlardaki en son gelişmelerini sergiliyor.Katılımcı şirketler Moskova, Nijniy Novgorod, Tula, Rostov, Novosibirsk ve İvanovo bölgeleri ile Başkurtistan Cumhuriyeti’nden geliyor.Katılımcılar arasında, 'Yılın İhracatçısı' ulusal ödülüne layık görülen ve 'Made in Russia' sertifikasına sahip olan Neurosoft da yer alıyor. Şirket, kolektif stantta nörofizyoloji, fonksiyonel tanı, odyoloji ve rehabilitasyon alanlarındaki en son başarılarını tanıtacak. Genel olarak Neurosoft, 33 yıldır bayiler aracılığıyla 102 ülkeye ihraç edilen 15 farklı tıbbi cihaz grubunu üretiyor.3 gün sürecek fuar boyunca, Rus ihracatçılar ile pazardaki önemli oyuncular arasında yaklaşık 100 iş görüşmesi gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-papa-francisin-tabut-icindeki-gorselini-paylasti-1095575557.html

i̇stanbul

moskova

nijniy novgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, moskova, tula, nijniy novgorod, expomed eurasia fuarı, türkiye