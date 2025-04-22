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15 Rus Şirketi, İstanbul'daki Expomed Eurasia 2025 Fuarı’nda tıbbi yeniliklerini tanıtacak
15 Rus Şirketi, İstanbul'daki Expomed Eurasia 2025 Fuarı’nda tıbbi yeniliklerini tanıtacak
Sputnik Türkiye
24-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul, 32. Uluslararası Medikal Ekipmanlar Fuarı olan Expomed Eurasia 2025’e ev sahipliği yapacak. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Her yıl düzenlenen Expomed Eurasia Fuarı, dünyanın dört bir yanından yüzlerce katılımcıyı ve on binlerce ziyaretçiyi bir araya getiriyor.Bu yıl 15 Rus şirketi, Made in Russia ulusal standında en son yeniliklerini tanıtacak.Dünyanın önde gelen medikal fuarlarından biri olan etkinlik, elektronik ekipmanlardan laboratuvar cihazlarına, ortopedik çözümlerden hastane yönetim sistemlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Rus katılımcılar, röntgen teknolojisi, hasta izleme sistemleri, tıbbi simülasyon, işitme cihazları, ayrıca çeşitli reaktifler ve besin takviyeleri gibi alanlardaki en son gelişmelerini sergiliyor.Katılımcı şirketler Moskova, Nijniy Novgorod, Tula, Rostov, Novosibirsk ve İvanovo bölgeleri ile Başkurtistan Cumhuriyeti’nden geliyor.Katılımcılar arasında, 'Yılın İhracatçısı' ulusal ödülüne layık görülen ve 'Made in Russia' sertifikasına sahip olan Neurosoft da yer alıyor. Şirket, kolektif stantta nörofizyoloji, fonksiyonel tanı, odyoloji ve rehabilitasyon alanlarındaki en son başarılarını tanıtacak. Genel olarak Neurosoft, 33 yıldır bayiler aracılığıyla 102 ülkeye ihraç edilen 15 farklı tıbbi cihaz grubunu üretiyor.3 gün sürecek fuar boyunca, Rus ihracatçılar ile pazardaki önemli oyuncular arasında yaklaşık 100 iş görüşmesi gerçekleştirilecek.
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15 Rus Şirketi, İstanbul'daki Expomed Eurasia 2025 Fuarı’nda tıbbi yeniliklerini tanıtacak

11:18 22.04.2025
Expomed Eurasia
Expomed Eurasia - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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24-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul, 32. Uluslararası Medikal Ekipmanlar Fuarı olan Expomed Eurasia 2025’e ev sahipliği yapacak.
Her yıl düzenlenen Expomed Eurasia Fuarı, dünyanın dört bir yanından yüzlerce katılımcıyı ve on binlerce ziyaretçiyi bir araya getiriyor.

Bu yıl 15 Rus şirketi, Made in Russia ulusal standında en son yeniliklerini tanıtacak.

Dünyanın önde gelen medikal fuarlarından biri olan etkinlik, elektronik ekipmanlardan laboratuvar cihazlarına, ortopedik çözümlerden hastane yönetim sistemlerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Rus katılımcılar, röntgen teknolojisi, hasta izleme sistemleri, tıbbi simülasyon, işitme cihazları, ayrıca çeşitli reaktifler ve besin takviyeleri gibi alanlardaki en son gelişmelerini sergiliyor.

Katılımcı şirketler Moskova, Nijniy Novgorod, Tula, Rostov, Novosibirsk ve İvanovo bölgeleri ile Başkurtistan Cumhuriyeti’nden geliyor.

Katılımcılar arasında, 'Yılın İhracatçısı' ulusal ödülüne layık görülen ve 'Made in Russia' sertifikasına sahip olan Neurosoft da yer alıyor. Şirket, kolektif stantta nörofizyoloji, fonksiyonel tanı, odyoloji ve rehabilitasyon alanlarındaki en son başarılarını tanıtacak. Genel olarak Neurosoft, 33 yıldır bayiler aracılığıyla 102 ülkeye ihraç edilen 15 farklı tıbbi cihaz grubunu üretiyor.

3 gün sürecek fuar boyunca, Rus ihracatçılar ile pazardaki önemli oyuncular arasında yaklaşık 100 iş görüşmesi gerçekleştirilecek.
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