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‘AB, yetkililere 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gitmesini yasaklayarak Nazizmi canlandırmak istiyor’
‘AB, yetkililere 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gitmesini yasaklayarak Nazizmi canlandırmak istiyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) ülke liderleri dahil olmak üzere bazı yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T15:38+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Avrupa Birliği’nin, ülke liderleri dahil olmak üzere bazı yetkililerin 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova’ya gitmelerini yasaklama isteğini yorumladı.Lavrov, “Bu olguyu tanımlayabilecek bir kelime yok, ironi yapmıyorum, Avrupa Birliği'nin Nazizm'in Avrupa ideolojisini açıkça canlandırmak istemesi akıl almaz bir şey” değerlendirmesinde bulundu.Rusya’nın bu duruma katlanmayacağını vurgulayan Lavrov, Moskova’nın Nazizm ideolojisinin ‘başını kaldırmaması’ ve yok edilmesi, Avrupa’nın ise kendi değerlerine dönmesi için her türlü çabayı göstereceğinin altını çizdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını memnuniyetle karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/rus-diplomat-ulyanov-kallas-ateskes-ve-baris-kavramlarini-karistiriyor-1095082931.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, avrupa birliği, ab, nazizm, haberler
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‘AB, yetkililere 9 Mayıs kutlamaları için Moskova'ya gitmesini yasaklayarak Nazizmi canlandırmak istiyor’

15:38 20.04.2025 (güncellendi: 15:48 20.04.2025)
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) ülke liderleri dahil olmak üzere bazı yetkililerin 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gitmelerini yasaklama isteğinin Nazizm ideolojisini canlandırma çabası olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Avrupa Birliği’nin, ülke liderleri dahil olmak üzere bazı yetkililerin 9 Mayıs'ta faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Moskova’ya gitmelerini yasaklama isteğini yorumladı.
Lavrov, “Bu olguyu tanımlayabilecek bir kelime yok, ironi yapmıyorum, Avrupa Birliği'nin Nazizm'in Avrupa ideolojisini açıkça canlandırmak istemesi akıl almaz bir şey” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya’nın bu duruma katlanmayacağını vurgulayan Lavrov, Moskova’nın Nazizm ideolojisinin ‘başını kaldırmaması’ ve yok edilmesi, Avrupa’nın ise kendi değerlerine dönmesi için her türlü çabayı göstereceğinin altını çizdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin aday ülkelere, Moskova'daki 9 Mayıs geçit törenine katılmalarını memnuniyetle karşılamadığını ve kendisinin de katılmayı planlamadığını ilettiğini söylemişti.
Rusya'da bu yıl Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan Zaferin 80. yıldönümü kutlanacak. Moskova'da 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Zafer Geçidi'ne 20'den fazla hükümet başkanının katılması bekleniyor.
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