https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/imften-rus-ekonomisi-icin-olumlu-tablo-1095591782.html
IMF'ten Rus ekonomisi için olumlu tablo
IMF'ten Rus ekonomisi için olumlu tablo
Sputnik Türkiye
Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF, Rus ekonomisi için olumlu tablo çizdi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T17:21+0300
2025-04-22T17:21+0300
2025-04-22T17:21+0300
ekonomi̇
rusya
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ekonomik büyüme
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Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 yılı Rusya'nın büyüme tahminini yüzde 1.5'e yükseltti.IMF, Ocak ayında yüzde 1.4 düzeyinde tahmin ettiği Rus ekonomisi büyüme tahminini yüzde 1.5 olarak revize etti.Rus ekonomisinin 2024'te tahmin edilenden daha yüksek büyüme oranları gösterdiğini belirten IMF, bundan dolayı Rusya'nın 2025 yılı GSYİH büyüme tahmininde artışa gidildiğinin altını çizdi.'Batı yaptırımları Rus petrolü arzı üzerinde önemli etki yaratmadı'IMF, Ocak ayında Rus enerji sektörüne uygulanan sert yaptırımların küresel pazara Rus petrolü arzını önemli ölçüde etkileyemediğini belirtti.Raporda, "Rusya'ya uygulanan en sert yaptırımlar (10 Ocak 2025'te yürürlüğe koyuldu) petrol arzını önemli ölçüde aksatmadı. Rus petrolü, Brent petrolüne göre varil başına 5-15 dolar iskontolu işlem gördü" ifadelerini kullandı.Küresel büyüme tahmininde ciddi düşüşIMF'in raporunda küresel büyüme beklentisi ise yüzde 3.3'ten 2.8'e indirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rusya-ve-umman-arasinda-yeni-sayfa-iki-ulkenin-liderleri-ilk-kez-bir-arada-1095589557.html
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rusya, uluslararası para fonu (imf), imf, ekonomik büyüme, rus ekonomisi, petrol, rus petrolü
rusya, uluslararası para fonu (imf), imf, ekonomik büyüme, rus ekonomisi, petrol, rus petrolü
IMF'ten Rus ekonomisi için olumlu tablo
Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF, Rus ekonomisi için olumlu tablo çizdi.
Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), 2025 yılı Rusya'nın büyüme tahminini yüzde 1.5'e yükseltti.
IMF, Ocak ayında yüzde 1.4 düzeyinde tahmin ettiği Rus ekonomisi büyüme tahminini yüzde 1.5 olarak revize etti.
Rus ekonomisinin 2024'te tahmin edilenden daha yüksek büyüme oranları gösterdiğini belirten IMF, bundan dolayı Rusya'nın 2025 yılı GSYİH büyüme tahmininde artışa gidildiğinin altını çizdi.
'Batı yaptırımları Rus petrolü arzı üzerinde önemli etki yaratmadı'
IMF, Ocak ayında Rus enerji sektörüne uygulanan sert yaptırımların küresel pazara Rus petrolü arzını önemli ölçüde etkileyemediğini belirtti.
Raporda, "Rusya'ya uygulanan en sert yaptırımlar (10 Ocak 2025'te yürürlüğe koyuldu) petrol arzını önemli ölçüde aksatmadı. Rus petrolü, Brent petrolüne göre varil başına 5-15 dolar iskontolu işlem gördü" ifadelerini kullandı.
Küresel büyüme tahmininde ciddi düşüş
IMF'in raporunda küresel büyüme beklentisi ise yüzde 3.3'ten 2.8'e indirildi.