IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Almanya'nın Eurofighter vetosu
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/imfden-turkiye-ekonomisi-icin-guclu-revizyon-buyume-tahmini-yukseldi-enflasyon-ongorusu-guncellendi-1095591359.html
IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi
IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi
Sputnik Türkiye
IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 2,7’ye çıkardı. Enflasyon beklentisini ise yıl sonu için yüzde 35,9 olarak açıkladı. Detaylar raporda.
2025-04-22T16:30+0300
2025-04-22T16:31+0300
uluslararası para fonu (imf)
imf
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon oranı
enflasyon farkı
enflasyon rakamı
son dakika enflasyon
enflasyon rakamları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090541176_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_bef4ee0f85ce80bdf065c0a7473b7f37.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF), her yıl düzenli olarak yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye’ye ilişkin önemli revizyonlarda bulundu. Kurum, 2025 yılına ait Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 2.6’dan yüzde 2.7’ye çıkardı.Raporda, Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine işaret edilerek büyümenin kademeli olarak güçlendiği vurgulandı.2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildiIMF, önceki tahminlerinde Türkiye'nin 2025 yılı büyümesini yüzde 2.6 olarak öngörürken, son güncellemede bu oran yüzde 2.7’ye çıkarıldı. Bu artış, hem iç talepteki toparlanmanın hem de yatırım eğilimindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.Enflasyon beklentisi yüzde 35.9 olarak açıklandıIMF’nin raporunda dikkat çeken diğer bir veri ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi oldu. Buna göre, Türkiye’de enflasyon oranı yıl sonunda yüzde 35.9 olarak tahmin ediliyor. Bu oran, önceki beklentilere göre hafif bir artışı ifade ediyor.2026 tahminleri: Enflasyon ve i̇şsizlikte düşüş beklentisiIMF, 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarında ise iyileşme öngörüyor. Rapora göre, Türkiye’de 2026 yılında enflasyon oranı yüzde 22.8’e gerileyecek. Aynı yıl işsizlik oranının ise yüzde 9.2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.Cari açık ve tüketici fiyatlarında öngörüler sabitHem 2025 hem de 2026 için cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı sabit tutuldu: yüzde 1,2. Tüketici fiyatları için 2024 ortalaması ise yüzde 35,9 olarak güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hangi-mesleklerde-eleman-acigi-var-gelecek-10-yilin-trend-isleri-aciklandi-1095584966.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090541176_159:0:1114:716_1920x0_80_0_0_5f1aa4b5ad781bba15de9ac8643b911b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
imf türkiye büyüme tahmini, imf enflasyon beklentisi 2025, türkiye ekonomik görünüm 2025, imf türkiye raporu 2025, türkiye büyüme oranı 2025, 2026 enflasyon tahmini türkiye, cari açık oranı 2025, işsizlik oranı 2025 imf, dünya ekonomik görünüm türkiye
imf türkiye büyüme tahmini, imf enflasyon beklentisi 2025, türkiye ekonomik görünüm 2025, imf türkiye raporu 2025, türkiye büyüme oranı 2025, 2026 enflasyon tahmini türkiye, cari açık oranı 2025, işsizlik oranı 2025 imf, dünya ekonomik görünüm türkiye

IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi

16:30 22.04.2025 (güncellendi: 16:31 22.04.2025)
© İHA5 ve 50 TL
5 ve 50 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© İHA
Abone ol
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 2.6’dan 2.7’ye yükseltti. Enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 35.9 olacağı öngörülüyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF), her yıl düzenli olarak yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye’ye ilişkin önemli revizyonlarda bulundu. Kurum, 2025 yılına ait Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 2.6’dan yüzde 2.7’ye çıkardı.
Raporda, Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine işaret edilerek büyümenin kademeli olarak güçlendiği vurgulandı.

2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi

IMF, önceki tahminlerinde Türkiye'nin 2025 yılı büyümesini yüzde 2.6 olarak öngörürken, son güncellemede bu oran yüzde 2.7’ye çıkarıldı. Bu artış, hem iç talepteki toparlanmanın hem de yatırım eğilimindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Enflasyon beklentisi yüzde 35.9 olarak açıklandı

IMF’nin raporunda dikkat çeken diğer bir veri ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi oldu. Buna göre, Türkiye’de enflasyon oranı yıl sonunda yüzde 35.9 olarak tahmin ediliyor. Bu oran, önceki beklentilere göre hafif bir artışı ifade ediyor.

2026 tahminleri: Enflasyon ve i̇şsizlikte düşüş beklentisi


IMF, 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarında ise iyileşme öngörüyor. Rapora göre, Türkiye’de 2026 yılında enflasyon oranı yüzde 22.8’e gerileyecek. Aynı yıl işsizlik oranının ise yüzde 9.2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.

Cari açık ve tüketici fiyatlarında öngörüler sabit


Hem 2025 hem de 2026 için cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı sabit tutuldu: yüzde 1,2. Tüketici fiyatları için 2024 ortalaması ise yüzde 35,9 olarak güncellendi.
Meslek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
EKONOMİ
Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı
13:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала