https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/imfden-turkiye-ekonomisi-icin-guclu-revizyon-buyume-tahmini-yukseldi-enflasyon-ongorusu-guncellendi-1095591359.html
IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi
IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi
Sputnik Türkiye
IMF, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 2,7’ye çıkardı. Enflasyon beklentisini ise yıl sonu için yüzde 35,9 olarak açıkladı. Detaylar raporda.
2025-04-22T16:30+0300
2025-04-22T16:30+0300
2025-04-22T16:31+0300
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Uluslararası Para Fonu (IMF), her yıl düzenli olarak yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye’ye ilişkin önemli revizyonlarda bulundu. Kurum, 2025 yılına ait Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 2.6’dan yüzde 2.7’ye çıkardı.Raporda, Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine işaret edilerek büyümenin kademeli olarak güçlendiği vurgulandı.2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildiIMF, önceki tahminlerinde Türkiye'nin 2025 yılı büyümesini yüzde 2.6 olarak öngörürken, son güncellemede bu oran yüzde 2.7’ye çıkarıldı. Bu artış, hem iç talepteki toparlanmanın hem de yatırım eğilimindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.Enflasyon beklentisi yüzde 35.9 olarak açıklandıIMF’nin raporunda dikkat çeken diğer bir veri ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi oldu. Buna göre, Türkiye’de enflasyon oranı yıl sonunda yüzde 35.9 olarak tahmin ediliyor. Bu oran, önceki beklentilere göre hafif bir artışı ifade ediyor.2026 tahminleri: Enflasyon ve i̇şsizlikte düşüş beklentisiIMF, 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarında ise iyileşme öngörüyor. Rapora göre, Türkiye’de 2026 yılında enflasyon oranı yüzde 22.8’e gerileyecek. Aynı yıl işsizlik oranının ise yüzde 9.2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.Cari açık ve tüketici fiyatlarında öngörüler sabitHem 2025 hem de 2026 için cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı sabit tutuldu: yüzde 1,2. Tüketici fiyatları için 2024 ortalaması ise yüzde 35,9 olarak güncellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hangi-mesleklerde-eleman-acigi-var-gelecek-10-yilin-trend-isleri-aciklandi-1095584966.html
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IMF'den Türkiye ekonomisi i̇çin güçlü revizyon: Büyüme tahmini yükseldi, enflasyon öngörüsü güncellendi
16:30 22.04.2025 (güncellendi: 16:31 22.04.2025)
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 2.6’dan 2.7’ye yükseltti. Enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 35.9 olacağı öngörülüyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF), her yıl düzenli olarak yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu kapsamında Türkiye’ye ilişkin önemli revizyonlarda bulundu. Kurum, 2025 yılına ait Türkiye’nin büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 2.6’dan yüzde 2.7’ye çıkardı.
Raporda, Türkiye'nin ekonomik toparlanma sürecine işaret edilerek büyümenin kademeli olarak güçlendiği vurgulandı.
2025 büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi
IMF, önceki tahminlerinde Türkiye'nin 2025 yılı büyümesini yüzde 2.6 olarak öngörürken, son güncellemede bu oran yüzde 2.7’ye çıkarıldı. Bu artış, hem iç talepteki toparlanmanın hem de yatırım eğilimindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Enflasyon beklentisi yüzde 35.9 olarak açıklandı
IMF’nin raporunda dikkat çeken diğer bir veri ise 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi oldu. Buna göre, Türkiye’de enflasyon oranı yıl sonunda yüzde 35.9 olarak tahmin ediliyor. Bu oran, önceki beklentilere göre hafif bir artışı ifade ediyor.
2026 tahminleri: Enflasyon ve i̇şsizlikte düşüş beklentisi
IMF, 2026 yılına ilişkin projeksiyonlarında ise iyileşme öngörüyor. Rapora göre, Türkiye’de 2026 yılında enflasyon oranı yüzde 22.8’e gerileyecek. Aynı yıl işsizlik oranının ise yüzde 9.2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.
Cari açık ve tüketici fiyatlarında öngörüler sabit
Hem 2025 hem de 2026 için cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı sabit tutuldu: yüzde 1,2. Tüketici fiyatları için 2024 ortalaması ise yüzde 35,9 olarak güncellendi.