https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/hangi-mesleklerde-eleman-acigi-var-gelecek-10-yilin-trend-isleri-aciklandi-1095584966.html

Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı

Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Açık iş oranının en fazla olduğu sektör imalat... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:21+0300

2025-04-22T13:21+0300

2025-04-22T13:21+0300

ekonomi̇

i̇şkur

meslek

iş ilanı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığı tespit edildi. 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde açık iş oranının yüzde 29.7 olduğu belirtildi.Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık."Açık iş oranının en yüksek olduğu mesleklerAraştırmaya göre işverenlerin en fazla açık pozisyon bildirdiği meslekler şunlar oldu:Temininde güçlük çekilen meslekler de listelendiİşverenlerin istihdam etmekte en çok zorlandığı meslekler ise şu şekilde sıralandı:Geleceğin meslekleri: Yazılım ve Yapay zekâ öne çıkıyorAraştırmada işverenlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkmasını beklediği meslekler de yer aldı. Bu meslekler arasında teknoloji ve sağlık alanları dikkat çekti:

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2024 iş gücü araştırması, açık iş oranı, en çok aranan meslekler, imalat sektörü istihdam, i̇şkur raporu, geleceğin meslekleri 2024,