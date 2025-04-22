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Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı
Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Açık iş oranının en fazla olduğu sektör imalat... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:21+0300
2025-04-22T13:21+0300
ekonomi̇
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meslek
iş ilanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığı tespit edildi. 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde açık iş oranının yüzde 29.7 olduğu belirtildi.Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık."Açık iş oranının en yüksek olduğu mesleklerAraştırmaya göre işverenlerin en fazla açık pozisyon bildirdiği meslekler şunlar oldu:Temininde güçlük çekilen meslekler de listelendiİşverenlerin istihdam etmekte en çok zorlandığı meslekler ise şu şekilde sıralandı:Geleceğin meslekleri: Yazılım ve Yapay zekâ öne çıkıyorAraştırmada işverenlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkmasını beklediği meslekler de yer aldı. Bu meslekler arasında teknoloji ve sağlık alanları dikkat çekti:
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2024 iş gücü araştırması, açık iş oranı, en çok aranan meslekler, imalat sektörü istihdam, i̇şkur raporu, geleceğin meslekleri 2024,
2024 iş gücü araştırması, açık iş oranı, en çok aranan meslekler, imalat sektörü istihdam, i̇şkur raporu, geleceğin meslekleri 2024,

Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı

13:21 22.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
Meslek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Açık iş oranının en fazla olduğu sektör imalat olarak öne çıktı. İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında garson, makineci ve satış danışmanı yer aldı. Öte yandan gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler de duyuruldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığı tespit edildi. 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde açık iş oranının yüzde 29.7 olduğu belirtildi.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık."

Açık iş oranının en yüksek olduğu meslekler

Araştırmaya göre işverenlerin en fazla açık pozisyon bildirdiği meslekler şunlar oldu:
Garson (Servis Elemanı)
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı
Temizlik Görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
Paketleme İşçisi
Konfeksiyon İşçisi
Şoför-Yolcu Taşıma

Temininde güçlük çekilen meslekler de listelendi

İşverenlerin istihdam etmekte en çok zorlandığı meslekler ise şu şekilde sıralandı:
Garson (Servis Elemanı)
Sıvacı
Makineci (Dikiş)
Kaynakçı
Temizlik Görevlisi
Aşçı
Satış Danışmanı
Şoför-Yük Taşıma
Şoför-Yolcu Taşıma
Gazaltı Kaynakçısı

Geleceğin meslekleri: Yazılım ve Yapay zekâ öne çıkıyor

Araştırmada işverenlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkmasını beklediği meslekler de yer aldı. Bu meslekler arasında teknoloji ve sağlık alanları dikkat çekti:
Yazılım Mühendisi
Yapay Zekâ Uzmanı
E-Ticaret Uzmanı
Bilişim Uzmanı
İnşaat Mühendisi
Yapay Zekâ Geliştiricisi
Dil ve Konuşma Terapisti
CNC Operatörü
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