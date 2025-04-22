Hangi mesleklerde eleman açığı var? Gelecek 10 yılın trend işleri açıklandı
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMeslek
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Açık iş oranının en fazla olduğu sektör imalat olarak öne çıktı. İşverenlerin en çok aradığı meslekler arasında garson, makineci ve satış danışmanı yer aldı. Öte yandan gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler de duyuruldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR’un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığı tespit edildi. 2 ve üzeri çalışanı olan 86 bin iş yeriyle yapılan görüşmeler neticesinde, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde açık iş oranının yüzde 29.7 olduğu belirtildi.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık."
Açık iş oranının en yüksek olduğu meslekler
Araştırmaya göre işverenlerin en fazla açık pozisyon bildirdiği meslekler şunlar oldu:
Garson (Servis Elemanı)
Makineci (Dikiş)
Satış Danışmanı
Temizlik Görevlisi
Gazaltı Kaynakçısı
Kasiyer
Şoför-Yük Taşıma
Paketleme İşçisi
Konfeksiyon İşçisi
Şoför-Yolcu Taşıma
Temininde güçlük çekilen meslekler de listelendi
İşverenlerin istihdam etmekte en çok zorlandığı meslekler ise şu şekilde sıralandı:
Garson (Servis Elemanı)
Sıvacı
Makineci (Dikiş)
Kaynakçı
Temizlik Görevlisi
Aşçı
Satış Danışmanı
Şoför-Yük Taşıma
Şoför-Yolcu Taşıma
Gazaltı Kaynakçısı
Geleceğin meslekleri: Yazılım ve Yapay zekâ öne çıkıyor
Araştırmada işverenlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkmasını beklediği meslekler de yer aldı. Bu meslekler arasında teknoloji ve sağlık alanları dikkat çekti:
Yazılım Mühendisi
Yapay Zekâ Uzmanı
E-Ticaret Uzmanı
Bilişim Uzmanı
İnşaat Mühendisi
Yapay Zekâ Geliştiricisi
Dil ve Konuşma Terapisti
CNC Operatörü