https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/hindistan-ilk-m-cicegi-vakasini-duyurdu-1088365910.html
Hindistan ilk M Çiçeği vakasını duyurdu
Hindistan ilk M Çiçeği vakasını duyurdu
Sputnik Türkiye
Afrika kıtasından yayılarak dünya genelinde görülen M Çiçeği (mpox) virüsü salgınının Hindistan'da görüldüğü bildirildi. Dubai'den Hindistan'a uçan bir hastada... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T10:21+0300
2024-09-24T10:21+0300
2024-09-24T10:32+0300
yaşam
afrika
asya
mpox
m çiçeği
salgın
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dsö
hindistan
pakistan
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Hindistan, ilk M Çiçeği (mpox) vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığı durumu uyarısı verilerek bölgede ilk M çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.1b klad varyantı, Kongo'da başlamış, ve dünya genelinde yayılmakta olup son olarak Pakistan ve Fas'ta ilk vakaları görülen mpox virüsünün şimdi de Hindistan'da görüldüğü bildirildi. DSÖ, Ağustos ayında Afrika genelinde acil durum ilan etmiş, mpox virüsü kaynaklı ölümlerin 800'den fazla olduğunu bildirmişti.Hindistan'ın ilk M Çiçeği hastasının yakın zamanda Dubai'den güneyde bulunan Kerala eyaletine dönen 38 yaşındaki bir erkek olduğu bildirildi. Hastanın hastanede tedavi gördüğü, temaslı olan hastanın 29 arkadaşı ve ailesinin, ve uçakta onun yanında olan 37 yolcunun yakın takip edildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir semptom göstermedikleri bildirildi.Salı günü, Sağlık Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, mpox vakasının 1. sınıf virüs olduğunu doğruladı. Hindistan'da son iki yılda, daha az bulaşıcılığı olan 2. sınıf mpox virüsünün neden olduğu 30'dan fazla vaka olduğu tespit edilmişti.Hükümet, tüm eyaletlerde olası mpox vakalarına karşı herkesin dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparken, ülke genelinde yaklaşık 35 laboratuvar, şüpheli mpox vakalarını test etmek için kullanılmakta olduğunu belirtti.Hayvanlardan insanlara ve enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla bulaşan Mpox virüsü, ateş, kas ağrısı, vücutta lezyon gibi değişik semptomlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, M çiçeği virüsü ölümcüldür.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dso-acikladi-bu-yil-icinde-afrikada-30-bin-supheli-m-cicegi-virusu-vakasi-goruldu-1088336732.html
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afrika, asya, mpox, m çiçeği, salgın, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, hindistan, pakistan, tayland, fas, halk sağlığı, pandemi
afrika, asya, mpox, m çiçeği, salgın, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, hindistan, pakistan, tayland, fas, halk sağlığı, pandemi
Hindistan ilk M Çiçeği vakasını duyurdu
10:21 24.09.2024 (güncellendi: 10:32 24.09.2024)
Afrika kıtasından yayılarak dünya genelinde görülen M Çiçeği (mpox) virüsü salgınının Hindistan'da görüldüğü bildirildi. Dubai'den Hindistan'a uçan bir hastada görülen virüs, Pakistan, Fas, Tayland, İsveç gibi ülkelerde görüldü ve Afrika Kıtası genelinde 800'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu kaydedildi.
Hindistan, ilk M Çiçeği (mpox) vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığı durumu uyarısı verilerek bölgede ilk M çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.
1b klad varyantı, Kongo'da başlamış, ve dünya genelinde yayılmakta olup son olarak Pakistan ve Fas'ta ilk vakaları görülen mpox virüsünün şimdi de Hindistan'da görüldüğü bildirildi. DSÖ, Ağustos ayında Afrika genelinde acil durum ilan etmiş, mpox virüsü kaynaklı ölümlerin 800'den fazla olduğunu bildirmişti.
Hindistan'ın ilk M Çiçeği hastasının yakın zamanda Dubai'den güneyde bulunan Kerala eyaletine dönen 38 yaşındaki bir erkek olduğu bildirildi. Hastanın hastanede tedavi gördüğü, temaslı olan hastanın 29 arkadaşı ve ailesinin, ve uçakta onun yanında olan 37 yolcunun yakın takip edildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir semptom göstermedikleri bildirildi.
Salı günü, Sağlık Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, mpox vakasının 1. sınıf virüs olduğunu doğruladı. Hindistan'da son iki yılda, daha az bulaşıcılığı olan 2. sınıf mpox virüsünün neden olduğu 30'dan fazla vaka olduğu tespit edilmişti.
Hükümet, tüm eyaletlerde olası mpox vakalarına karşı herkesin dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparken, ülke genelinde yaklaşık 35 laboratuvar, şüpheli mpox vakalarını test etmek için kullanılmakta olduğunu belirtti.
Hayvanlardan insanlara ve enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla bulaşan Mpox virüsü, ateş, kas ağrısı, vücutta lezyon gibi değişik semptomlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, M çiçeği virüsü ölümcüldür.