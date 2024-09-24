https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/hindistan-ilk-m-cicegi-vakasini-duyurdu-1088365910.html

Hindistan ilk M Çiçeği vakasını duyurdu

Hindistan ilk M Çiçeği vakasını duyurdu

Sputnik Türkiye

Afrika kıtasından yayılarak dünya genelinde görülen M Çiçeği (mpox) virüsü salgınının Hindistan'da görüldüğü bildirildi. Dubai'den Hindistan'a uçan bir hastada... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T10:21+0300

2024-09-24T10:21+0300

2024-09-24T10:32+0300

yaşam

afrika

asya

mpox

m çiçeği

salgın

dünya sağlık örgütü (dsö)

dsö

hindistan

pakistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086857603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_987e7040e64f77e0663bb1e57f28e984.jpg

Hindistan, ilk M Çiçeği (mpox) vakasını doğruladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halk sağlığı durumu uyarısı verilerek bölgede ilk M çiçeği vakasının görüldüğü bildirildi.1b klad varyantı, Kongo'da başlamış, ve dünya genelinde yayılmakta olup son olarak Pakistan ve Fas'ta ilk vakaları görülen mpox virüsünün şimdi de Hindistan'da görüldüğü bildirildi. DSÖ, Ağustos ayında Afrika genelinde acil durum ilan etmiş, mpox virüsü kaynaklı ölümlerin 800'den fazla olduğunu bildirmişti.Hindistan'ın ilk M Çiçeği hastasının yakın zamanda Dubai'den güneyde bulunan Kerala eyaletine dönen 38 yaşındaki bir erkek olduğu bildirildi. Hastanın hastanede tedavi gördüğü, temaslı olan hastanın 29 arkadaşı ve ailesinin, ve uçakta onun yanında olan 37 yolcunun yakın takip edildiğini ancak şu ana kadar herhangi bir semptom göstermedikleri bildirildi.Salı günü, Sağlık Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, mpox vakasının 1. sınıf virüs olduğunu doğruladı. Hindistan'da son iki yılda, daha az bulaşıcılığı olan 2. sınıf mpox virüsünün neden olduğu 30'dan fazla vaka olduğu tespit edilmişti.Hükümet, tüm eyaletlerde olası mpox vakalarına karşı herkesin dikkatli olmaları yönünde çağrı yaparken, ülke genelinde yaklaşık 35 laboratuvar, şüpheli mpox vakalarını test etmek için kullanılmakta olduğunu belirtti.Hayvanlardan insanlara ve enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla bulaşan Mpox virüsü, ateş, kas ağrısı, vücutta lezyon gibi değişik semptomlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, M çiçeği virüsü ölümcüldür.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/dso-acikladi-bu-yil-icinde-afrikada-30-bin-supheli-m-cicegi-virusu-vakasi-goruldu-1088336732.html

asya

hindistan

pakistan

tayland

fas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, asya, mpox, m çiçeği, salgın, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, hindistan, pakistan, tayland, fas, halk sağlığı, pandemi