https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/grip-diyerek-gecmeyin-genc-yasta-kalp-yetmezligine-neden-olabiliyor-1095588507.html
Grip diyerek geçmeyin: Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabiliyor
Grip diyerek geçmeyin: Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabiliyor
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, gribal enfeksiyonların hafif atlatılsa bile kalp kası ve kalp zarında ciddi hasarlar verebileceği konusunda uyardı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:51+0300
2025-04-22T13:51+0300
2025-04-22T13:51+0300
sağlik
alper şener
kalp
koroner kalp hastalığı
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
grip
grip salgını
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Gribin hafif atlatılan bir enfeksiyon olarak görülmemesi konusunda uyaran uzmanlar, kalp hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, "Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır" dedi. Belirtileri gözden kaçıyor uyarısıHava sıcaklıklarındaki değişimlerin gribal enfeksiyonlarda artışa neden olabileceğini ve bu durumunda vücuttaki bir çok organı etkileyebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Alper Şener,Alper Şener, bu tabloları yaşayan hastaların mutlaka zaman geçirmeden kardiyoloğa başvurması gerektiğini aktardı.Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabilirYapılacak tetkiklerle kalp zarı ya da kasında bir iltihabın oluşup oluşmadığının belirlenebileceğini vurgulayan Şener, şu uyarılarda bulundu:"Çünkü bu sıvı toplanması belli seviyelerin üstüne çıkacak olursa, kardiyoloji uzmanları tarafından önerilen şey, bu sıvının boşaltılması gerekiyor. Bu sıvının boşaltılması için de olabildiğince erken müdahale etmek lazım. Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır. Eğer erken tanı olmazsa genç yaşta kalp yetmezliğine sebep oluyorlar. Genç yaşta ortaya çıkan kalp yetmezlikleri için uzun dönem takip ediliyor. Bu durum bazen kalp nakline kadar gidiyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kalbin-sessiz-dusmani-belirti-vermeden-oldurebilir-aniden-aort-yirtilmasi-yasama-riski-olanlar-1095452235.html
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alper şener, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, grip, grip salgını
alper şener, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, grip, grip salgını
Grip diyerek geçmeyin: Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabiliyor
Uzmanlar, gribal enfeksiyonların hafif atlatılsa bile kalp kası ve kalp zarında ciddi hasarlar verebileceği konusunda uyardı.
Gribin hafif atlatılan bir enfeksiyon olarak görülmemesi konusunda uyaran uzmanlar, kalp hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, "Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır" dedi.
Belirtileri gözden kaçıyor uyarısı
Hava sıcaklıklarındaki değişimlerin gribal enfeksiyonlarda artışa neden olabileceğini ve bu durumunda vücuttaki bir çok organı etkileyebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Alper Şener,
"Özellikle genç erkek bireylerde 30'lu ve 40'lı yaşlarda karşı karşıya kaldığımız sinsi bir tablo. Hastalar çoğunlukla ağrılarına ya da kalp zarının iltihabına çok da farkına varamıyorlar. Göğüste ayakkabı bağlarken ya da yerden bir şey alırken öne eğilmelerle birlikte kalp kasında gerilmelerle birlikte göğüs ağrısı, hafif yanma ya da batma hissi şeklinde olabiliyor. Bazı hastalarda da özellikle yattıkları dönemlerde gece kuru öksürük olarak karşımıza çıkıyor. Kuru öksürük özellikle gribal enfeksiyonlardan sonra yaklaşık bir ay devam ediyor. Kuru öksürüğü maalesef çoğunlukla gribal enfeksiyonlara bağladığımız için kalp kası ve zarıyla ilgili olan iltihaplar gözden kaçabiliyor."
Alper Şener, bu tabloları yaşayan hastaların mutlaka zaman geçirmeden kardiyoloğa başvurması gerektiğini aktardı.
Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabilir
Yapılacak tetkiklerle kalp zarı ya da kasında bir iltihabın oluşup oluşmadığının belirlenebileceğini vurgulayan Şener, şu uyarılarda bulundu:
"Çünkü bu sıvı toplanması belli seviyelerin üstüne çıkacak olursa, kardiyoloji uzmanları tarafından önerilen şey, bu sıvının boşaltılması gerekiyor. Bu sıvının boşaltılması için de olabildiğince erken müdahale etmek lazım. Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır. Eğer erken tanı olmazsa genç yaşta kalp yetmezliğine sebep oluyorlar. Genç yaşta ortaya çıkan kalp yetmezlikleri için uzun dönem takip ediliyor. Bu durum bazen kalp nakline kadar gidiyor."