https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/grip-diyerek-gecmeyin-genc-yasta-kalp-yetmezligine-neden-olabiliyor-1095588507.html

Grip diyerek geçmeyin: Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabiliyor

Grip diyerek geçmeyin: Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabiliyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, gribal enfeksiyonların hafif atlatılsa bile kalp kası ve kalp zarında ciddi hasarlar verebileceği konusunda uyardı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:51+0300

2025-04-22T13:51+0300

2025-04-22T13:51+0300

sağlik

alper şener

kalp

koroner kalp hastalığı

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

grip

grip salgını

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Gribin hafif atlatılan bir enfeksiyon olarak görülmemesi konusunda uyaran uzmanlar, kalp hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, "Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır" dedi. Belirtileri gözden kaçıyor uyarısıHava sıcaklıklarındaki değişimlerin gribal enfeksiyonlarda artışa neden olabileceğini ve bu durumunda vücuttaki bir çok organı etkileyebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Alper Şener,Alper Şener, bu tabloları yaşayan hastaların mutlaka zaman geçirmeden kardiyoloğa başvurması gerektiğini aktardı.Genç yaşta kalp yetmezliğine neden olabilirYapılacak tetkiklerle kalp zarı ya da kasında bir iltihabın oluşup oluşmadığının belirlenebileceğini vurgulayan Şener, şu uyarılarda bulundu:"Çünkü bu sıvı toplanması belli seviyelerin üstüne çıkacak olursa, kardiyoloji uzmanları tarafından önerilen şey, bu sıvının boşaltılması gerekiyor. Bu sıvının boşaltılması için de olabildiğince erken müdahale etmek lazım. Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor. Ciddi hasar bıraktığı hastalıklardan bir tanesi kalp kası ve kalp zarının iltihabıdır. Eğer erken tanı olmazsa genç yaşta kalp yetmezliğine sebep oluyorlar. Genç yaşta ortaya çıkan kalp yetmezlikleri için uzun dönem takip ediliyor. Bu durum bazen kalp nakline kadar gidiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/kalbin-sessiz-dusmani-belirti-vermeden-oldurebilir-aniden-aort-yirtilmasi-yasama-riski-olanlar-1095452235.html

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alper şener, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, grip, grip salgını