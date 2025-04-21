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Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
Sputnik Türkiye
gram altın ne kadar oldu?
2025-04-21T09:36+0300
2025-04-21T11:31+0300
ekonomi̇
altın
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Altın, dolardaki değer kaybının etkisiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Gram altın ise 4 bin 150 lira civarında işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.Çeyrek altın fiyatları 21 NisanÇeyrek altın haftanın ilk gününde 6 bin 742 lira seviyesine çıktı.Tam altın ne kadar?Tam altın 26 bin 882 liradan işlem görüyor.
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Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti

09:36 21.04.2025 (güncellendi: 11:31 21.04.2025)
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Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Gram altın 21 Nisan sabahına da rekorlar başladı. Geçtiğimiz hafta 4 bin liranın üzerine yerleşen gram altın bugün sabah 4 bin 100 liranın üzerine çıktı ve oradaki yerini koruyor.
Altın, dolardaki değer kaybının etkisiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Gram altın ise 4 bin 150 lira civarında işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.

Ons altın ne kadar?

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Çeyrek altın fiyatları 21 Nisan

Çeyrek altın haftanın ilk gününde 6 bin 742 lira seviyesine çıktı.

Tam altın ne kadar?

Tam altın 26 bin 882 liradan işlem görüyor.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
EKONOMİ
Yeni güne yeni rekor: Gram altın 4 bin liranın üstüne yerleşti, ons altın 3 bin 300 doları geçti
17 Nisan, 10:09
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