https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/altin-bu-haftaya-da-rekorla-girdi-tarihi-zirve-degisti-1095539744.html

Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti

Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti

Sputnik Türkiye

gram altın ne kadar oldu?

2025-04-21T09:36+0300

2025-04-21T09:36+0300

2025-04-21T11:31+0300

ekonomi̇

altın

yarım gram altın

gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg

Altın, dolardaki değer kaybının etkisiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Gram altın ise 4 bin 150 lira civarında işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.Çeyrek altın fiyatları 21 NisanÇeyrek altın haftanın ilk gününde 6 bin 742 lira seviyesine çıktı.Tam altın ne kadar?Tam altın 26 bin 882 liradan işlem görüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/yeni-gune-yeni-rekor-gram-altin-4-bin-liranin-ustune-yerlesti-ons-altin-3-bin-300-dolari-gecti-1095455340.html

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