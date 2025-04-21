https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/altin-bu-haftaya-da-rekorla-girdi-tarihi-zirve-degisti-1095539744.html
Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
Sputnik Türkiye
gram altın ne kadar oldu?
2025-04-21T09:36+0300
2025-04-21T09:36+0300
2025-04-21T11:31+0300
ekonomi̇
altın
yarım gram altın
gram altın
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Altın, dolardaki değer kaybının etkisiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Gram altın ise 4 bin 150 lira civarında işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.Ons altın ne kadar?Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.Çeyrek altın fiyatları 21 NisanÇeyrek altın haftanın ilk gününde 6 bin 742 lira seviyesine çıktı.Tam altın ne kadar?Tam altın 26 bin 882 liradan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/yeni-gune-yeni-rekor-gram-altin-4-bin-liranin-ustune-yerlesti-ons-altin-3-bin-300-dolari-gecti-1095455340.html
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Altın bu haftaya da rekorla girdi: Tarihi zirve değişti
09:36 21.04.2025 (güncellendi: 11:31 21.04.2025)
Gram altın 21 Nisan sabahına da rekorlar başladı. Geçtiğimiz hafta 4 bin liranın üzerine yerleşen gram altın bugün sabah 4 bin 100 liranın üzerine çıktı ve oradaki yerini koruyor.
Altın, dolardaki değer kaybının etkisiyle rekor kırdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 380 doları aştı. Gram altın ise 4 bin 150 lira civarında işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 151 lira civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan el değiştiriyor.
Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın artarak 3 bin 382 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Çeyrek altın fiyatları 21 Nisan
Çeyrek altın haftanın ilk gününde 6 bin 742 lira seviyesine çıktı.
Tam altın 26 bin 882 liradan işlem görüyor.