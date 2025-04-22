https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/gagavuzya-parlamentosu-baskani-kisinev-30-yillik-bir-arada-yasama-deneyiminin-ustunu-cizdi-1095597512.html
Gagavuzya Parlamentosu Başkanı: Kişinev 30 yıllık bir arada yaşama deneyiminin üstünü çizdi
Gagavuzya Parlamentosu Başkanı: Kişinev 30 yıllık bir arada yaşama deneyiminin üstünü çizdi
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Konstantinov, Kişinev ile diyaloğun yeniden başlamasını mümkün görmediklerini ifade etti. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T23:53+0300
2025-04-22T23:53+0300
2025-04-22T23:52+0300
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Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov, Kişinev'deki mevcut yönetimin uzun yıllara dayanan birlikte yaşama deneyimini yok ettiği için Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin mevcut Moldova yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmak için masaya oturma imkanı görmediğini söyledi.Gagauzia 24 haber portalına konuşan Konstantinov, “Kişinev, Gagavuzya ile 30 yıllık bir arada yaşama deneyiminin üzerini çizdi. Yarın çok tehlikeli bir oyun başlayabilir. Kırmızı çizgilerçoktan aşıldı. Müzakere masasına oturmak gerekiyor. Ancak ne yazık ki mevcut yönetimle bu mümkün görünmüyor” dedi.Gagavuzya'nın özel hukuki statüsüne ilişkin yasanın 1994 yılında kabul edildiğini anımsatan Konstantinov, o dönemde Moldova hükümetinin iki ay içinde tüm ulusal mevzuatı yeni yasaya uygun hale getirmeyi kararlaştırdığını ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: Moldova makamları ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemlere başvuruyor; Gagauzya lideri Yevgeniya Gutsul sudan bahanelerle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alındı ve çok sayıda muhalif siyasetçi hakkında davalar açıldı. Kişinev ayrıca seçimlerden 30 gün önce ve sonraki 30 gün boyunca protesto gösterilerini yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların gerekçe göstermeden kayıt yaptırmasını ve seçimlere katılmalarını engellemek için, ‘seçim yolsuzluklarıyla mücadele’ iddiasıyla bilgi ve istihbarat servisinin yetkilerinin genişletilmesini öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/moldova-makamlari-ulkenin-ana-meydaninda-zafer-gunu-kutlamalarini-yasakladi-1095594992.html
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moldova, dmitriy konstantinov, gagavuzya özerk cumhuriyeti, kişinev, gagavuzya, yevgeniya gutsul, müzakere, rusya
moldova, dmitriy konstantinov, gagavuzya özerk cumhuriyeti, kişinev, gagavuzya, yevgeniya gutsul, müzakere, rusya
Gagavuzya Parlamentosu Başkanı: Kişinev 30 yıllık bir arada yaşama deneyiminin üstünü çizdi
Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Konstantinov, Kişinev ile diyaloğun yeniden başlamasını mümkün görmediklerini ifade etti.
Gagavuzya Halk Meclisi Başkanı Dimitriy Konstantinov, Kişinev'deki mevcut yönetimin uzun yıllara dayanan birlikte yaşama deneyimini yok ettiği için Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin mevcut Moldova yönetimiyle diyaloğu yeniden başlatmak için masaya oturma imkanı görmediğini söyledi.
Gagauzia 24 haber portalına konuşan Konstantinov, “Kişinev, Gagavuzya ile 30 yıllık bir arada yaşama deneyiminin üzerini çizdi. Yarın çok tehlikeli bir oyun başlayabilir. Kırmızı çizgilerçoktan aşıldı. Müzakere masasına oturmak gerekiyor. Ancak ne yazık ki mevcut yönetimle bu mümkün görünmüyor” dedi.
Gagavuzya'nın özel hukuki statüsüne ilişkin yasanın 1994 yılında kabul edildiğini anımsatan Konstantinov, o dönemde Moldova hükümetinin iki ay içinde tüm ulusal mevzuatı yeni yasaya uygun hale getirmeyi kararlaştırdığını ancak bunun hiçbir zaman gerçekleşmediğini vurgulayarak, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Biz her zaman bu yasanın anayasal bir güce sahip olmasını sağlamaya çalıştık, böylece yetkililer Gagauzya ile anlaşmadan istedikleri gibi karar alamayacaklardı. Ancak sesimizi duyan olmadı. Bugünkü durum tam da bu görmezden gelmenin sonucudur. Ve eğer müdahale etmeme yolunu izlersek, eskilerin dediği gibi, 1994'e, en başa dönmek zorunda kalacağız.
Moldova makamları ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemlere başvuruyor; Gagauzya lideri Yevgeniya Gutsul sudan bahanelerle tutuklandı, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alındı ve çok sayıda muhalif siyasetçi hakkında davalar açıldı. Kişinev ayrıca seçimlerden 30 gün önce ve sonraki 30 gün boyunca protesto gösterilerini yasaklamaya çalışıyor. İktidar partisi, adayların gerekçe göstermeden kayıt yaptırmasını ve seçimlere katılmalarını engellemek için, ‘seçim yolsuzluklarıyla mücadele’ iddiasıyla bilgi ve istihbarat servisinin yetkilerinin genişletilmesini öneriyor.