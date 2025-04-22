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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1095584681.html
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Suhaya Balka yerleşim merkezinin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Suhaya Balka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 140 asker, bir tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir İHA atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait üç adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 99 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ukraynali-vekilden-itiraf-turkakimi-uzerinden-rus-dogalgazini-aliyoruz-1095584122.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, özel askeri harekat

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:08 22.04.2025
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Suhaya Balka yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Suhaya Balka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 140 asker, bir tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir İHA atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait üç adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 99 uçak tipi İHA engelledi.
Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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