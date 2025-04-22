https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/donbassta-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1095584681.html

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Donbass’ta bir yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Suhaya Balka yerleşim merkezinin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:08+0300

2025-04-22T13:08+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

himars

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Yug' (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Suhaya Balka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 140 asker, bir tank ve 14 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir İHA atölyesi ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait üç adet JDAM güdümlü uçak bombası, bir adet HIMARS füzesi ve 99 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ukraynali-vekilden-itiraf-turkakimi-uzerinden-rus-dogalgazini-aliyoruz-1095584122.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, himars, özel askeri harekat