https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/dmm-iddialara-yanit-verdi-hukumlunun-mektup-yazdigi-icin-acik-cezaevine-alindigi-iddialari-gercegi-1095595893.html
DMM iddialara yanıt verdi: 'Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'
DMM iddialara yanıt verdi: 'Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'
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'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T21:41+0300
2025-04-22T21:41+0300
2025-04-22T21:42+0300
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mahkum
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiasını konu alan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı.Hükümlünün açık cezaevine geçiş şartlarıyla ilgili bilgilendirme yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogretmene-darp-iddiasi-veli-gozaltina-alindi-ogrenciye-darp-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-suruyor-1095595113.html
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haberler, dezenformasyonla mücadele merkezi, mahkum, açık cezaevi
haberler, dezenformasyonla mücadele merkezi, mahkum, açık cezaevi
DMM iddialara yanıt verdi: 'Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'
21:41 22.04.2025 (güncellendi: 21:42 22.04.2025)
'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Müebbet hapis cezası alan bir mahkum, Cumhurbaşkanı'na mektup yazdığı için açık cezaevine çıkarıldı' iddiasını konu alan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Hükümlünün açık cezaevine geçiş şartlarıyla ilgili bilgilendirme yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu haberlerde adı geçen hükümlü, aldığı mahkumiyet kararının infazı için 18 Temmuz 1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiştir. Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. İlgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişi, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmüş ve açık ceza infaz kurumuna geçişi yapılmıştır. Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."