DMM iddialara yanıt verdi: 'Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'

"Bahse konu haberlerde adı geçen hükümlü, aldığı mahkumiyet kararının infazı için 18 Temmuz 1997 tarihinde kapalı ceza infaz kurumuna giriş yapmış, 27 yıl 4 ay süreyle kapalı ceza infaz kurumunda infazı gerçekleşmiştir. Hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartları, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89. Maddesi ile Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 16/1 ve 16/2. maddelerine göre gerçekleştirilmektedir. İlgili hükümlünün açık ceza infaz kurumuna geçişi, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince diğer tüm hükümlülere uygulanan usuller çerçevesinde yürütülmüş ve açık ceza infaz kurumuna geçişi yapılmıştır. Hükümlünün mektup yazdığı için açık cezaevine alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."