https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/deva-partisi-izmir-milletvekili-seda-kaya-osen-partisinden-istifa-etti-1095596917.html
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 2020 yılında DEVA Partisi’nin Kurucu İzmir İl Başkanı olarak siyasete adım... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T22:30+0300
2025-04-22T22:30+0300
2025-04-22T22:30+0300
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, fikir ayrılıkları gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ösen “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum” ifadelerine yer verdi. İstifa kararını fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, başta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olmak üzere tüm parti kurucularına teşekkür etti.Açıklamasında İzmir teşkilatına ve birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına da özel bir teşekkür yönelten Ösen, “Broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık” dedi.Seda Kaya Ösen, açıklamasını “Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” sözleriyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/deva-partisi-milletvekilinin-aci-gunu-kardesi-aracinda-olu-bulundu-1090528120.html
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demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan, parti, siyasi parti, istifa, deva partisi
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 2020 yılında DEVA Partisi’nin Kurucu İzmir İl Başkanı olarak siyasete adım atan Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine ve parti üyeliğine son verdiğini kamuoyuyla paylaştı.
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, fikir ayrılıkları gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ösen “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum” ifadelerine yer verdi. İstifa kararını fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, başta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olmak üzere tüm parti kurucularına teşekkür etti.
Açıklamasında İzmir teşkilatına ve birlikte çalıştığı yol arkadaşlarına da özel bir teşekkür yönelten Ösen, “Broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık” dedi.
Seda Kaya Ösen, açıklamasını “Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” sözleriyle tamamladı.