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Damacana suyun fiyatı yüzde 100 arttı: 'Sudan' sebepler fiyatları uçurdu
Damacana suyun fiyatı yüzde 100 arttı: 'Sudan' sebepler fiyatları uçurdu
Sputnik Türkiye
Damacana su fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 100 civarında artarken, İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası suçlunun tarifelere uymayan yabancı... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T10:57+0300
2024-12-04T10:57+0300
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damacana su fiyatları
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Türkiye'de damacanada satılan su fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 100 artış gösterdi. Geçen yıl 60-70 lira bandında satılan suların fiyatları 145 liraya kadar çıkarken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "sudan sebepler"le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını belirterek, "Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi? Suyun maliyeti çok yüksek değil aksine çok düşük aslında ambalajı para. Ambalajı defalarca kullanıyorlar. Buna rağmen fiyatlar çok arttı" dedi.Suçlu tarifeye uymayan yabancı firmalarDamacana su fiyatlarında yüzde 100'e varan artışın pazarın önemli bölümünü elinde tutan yabancıların sorumlu olduğunu söyleyen İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, damacana su fiyatlarındaki fahiş yükselişin sadece İstanbul'da yaşayanları değil 85 milyonu ilgilendirdiğini belirtti. Kanunların kendilerine verdiği yetkiyle bir tarife belirlediklerini dile getiren Akkaya, buna göre dönüşümlü damacananın 90 lira, dönüşümsüz damacanın ise 95 liradan satılması gerektiğini anlattı. Birçok firmanın İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olduklarından esnaf odası tarifesine uymadıklarını vurgulayan Akkaya, 19 litrelik damacananın bugün 145 liraya kadar çıktığını kaydetti.İstanbul'da ve Türkiye'de fiyat oluşumunda çift başlılık olmaması gerektiğine dikkati çeken Akkaya, "İstanbul'a il dışından gelen suların önemli bölümü, yüzde 65'i yabancı firmalara ait. Onlar da tarifelere uymuyorlar. Gerekçe ne bilmiyoruz" dedi. Damacana su fiyatları yüzde 100 arttıAkkaya, geçen yıl bu dönemlerde damacana suyun 60-70 lira arasında olduğunu vurgulayarak, yüzde 100 civarındaki artışı kendilerinin de anlamadığını söyledi. Nakliye maliyetlerinin gerekçe gösterildiğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:Fiyatları kafalarına göre belirliyorlarTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "sudan sebepler"le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını söyledi. Esnaf odasına bağlı olanların fiyat tarifesine uyduğunu ancak ticaret odasına şirket kayıtlı olanların kafalarına göre fiyat belirlediğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:
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tüketici konfederasyonu, tükonfed, damacana, aydın ağaoğlu, tüketici, enflasyon, damacana su fiyatları
tüketici konfederasyonu, tükonfed, damacana, aydın ağaoğlu, tüketici, enflasyon, damacana su fiyatları

Damacana suyun fiyatı yüzde 100 arttı: 'Sudan' sebepler fiyatları uçurdu

10:57 04.12.2024
© AADamacana su
Damacana su - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AA
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Damacana su fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 100 civarında artarken, İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası suçlunun tarifelere uymayan yabancı firmalar olduğunu belirtti.
Türkiye'de damacanada satılan su fiyatları bir yıl içerisinde yüzde 100 artış gösterdi. Geçen yıl 60-70 lira bandında satılan suların fiyatları 145 liraya kadar çıkarken, Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "sudan sebepler"le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını belirterek, "Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi? Suyun maliyeti çok yüksek değil aksine çok düşük aslında ambalajı para. Ambalajı defalarca kullanıyorlar. Buna rağmen fiyatlar çok arttı" dedi.

Suçlu tarifeye uymayan yabancı firmalar

Damacana su fiyatlarında yüzde 100'e varan artışın pazarın önemli bölümünü elinde tutan yabancıların sorumlu olduğunu söyleyen İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, damacana su fiyatlarındaki fahiş yükselişin sadece İstanbul'da yaşayanları değil 85 milyonu ilgilendirdiğini belirtti. Kanunların kendilerine verdiği yetkiyle bir tarife belirlediklerini dile getiren Akkaya, buna göre dönüşümlü damacananın 90 lira, dönüşümsüz damacanın ise 95 liradan satılması gerektiğini anlattı. Birçok firmanın İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olduklarından esnaf odası tarifesine uymadıklarını vurgulayan Akkaya, 19 litrelik damacananın bugün 145 liraya kadar çıktığını kaydetti.
İstanbul'da ve Türkiye'de fiyat oluşumunda çift başlılık olmaması gerektiğine dikkati çeken Akkaya, "İstanbul'a il dışından gelen suların önemli bölümü, yüzde 65'i yabancı firmalara ait. Onlar da tarifelere uymuyorlar. Gerekçe ne bilmiyoruz" dedi.

Damacana su fiyatları yüzde 100 arttı

Akkaya, geçen yıl bu dönemlerde damacana suyun 60-70 lira arasında olduğunu vurgulayarak, yüzde 100 civarındaki artışı kendilerinin de anlamadığını söyledi. Nakliye maliyetlerinin gerekçe gösterildiğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:
"Geçen yıldan bu yana akaryakıt bu kadar artmadı. Başka nakliyeyi etkileyen ne var bilmiyoruz. Bir anlamda yabancılar tarifeyi belirlemiş oluyorlar. Onlar ne isterse o oluyor. 22 su firması yabancıların. Pazarın önemli bölümünü ellerinde tutuyorlar. Ekmek ve su fiyatları önemlidir. İnsanın en fazla ihtiyaç duyduğu ürünlerdir. Konuyu Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a ilettik. Konunun üzerine gidiyorlar, araştırıyorlar. Bu konuda Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile görüşeceğiz. Bununla ilgili bir tarife mi belirlenir tavan fiyat mı uygulanır bilmiyoruz ama bu böyle gitmez."


Fiyatları kafalarına göre belirliyorlar

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise "sudan sebepler"le su fiyatlarının inanılmaz artırıldığını söyledi. Esnaf odasına bağlı olanların fiyat tarifesine uyduğunu ancak ticaret odasına şirket kayıtlı olanların kafalarına göre fiyat belirlediğini aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Ticaret odasına kayıtlı firmalar fiyatı yükseltince belediyenin suları bile arttı. Yüzde 100'e yakın fiyat artışı hiçbir gerekçeyle anlatılamaz. Litresi 7,5 lirayı geçti, böyle bir şey olabilir mi? Suyun maliyeti çok yüksek değil aksine çok düşük aslında ambalajı para. Ambalajı defalarca kullanıyorlar. Buna rağmen fiyatlar çok arttı."
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