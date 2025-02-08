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Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
Sputnik Türkiye
Demans, en ölümcül ve yaygın nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Demansın en yaygın türü olan Alzheimer Hastalığı, bilim insanlarının tedavi bulma... 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T03:58+0300
2025-02-08T03:58+0300
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Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, daha sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yöntemler, demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, yeşil çayın bu hastalıkla mücadelede faydalı olabileceğini öne sürüyor.Yeşil çayın Alzheimer hastalığının seyrini olumlu yönde etkileyebileceğine dair teorilerden biri, bu içeceğin, Alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken amiloid beta plaklarının riskini azaltabilmesi olduğu belirtiliyor. Beslenme uzmanı Rob Hobson, yeşil çayın beyin üzerinde koruyucu etkiler yaratmasının yanı sıra, kan basıncını düşürme potansiyeli taşıdığını belirterek, bu durumun da koruyucu etkilere katkı sağladığını ifade etti. Hobson, "Kan basıncını düşürmek, serebral beyaz cevher lezyonları için önemli bir risk faktörü olduğundan, bu etkiler demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.Kahve de demansa iyi geliyorAncak uzmanlar, yeşil çayın demansa karşı kesin bir çözüm sunduğunu kanıtlayan yeterli araştırma olmadığını da vurguluyor. Ayrıca, yeşil çayın bunama riskini azaltabileceği öne sürülen ilk kafeinli içecek olmadığını belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, kahvenin de benzer bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.Araştırmayı daha detaylı olarak ele alan Profesör D'Onofrio, kahvenin özellikle espresso türlerinin Alzheimer hastalığının başlangıcında önemli bir rol oynayan tau protein agregasyonunu engelleyebileceğini söyledi. Yine de uzmanlar, bu tür araştırmaların kesin bir bağlantı kurmaktan uzak olduğunu, yeşil çay ve kahve ile demans riski arasındaki ilişkiye dair daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.Sonuç olarak, yeşil çayın ve kahvenin bunama riskini azaltabileceği yönündeki çalışmalar, daha fazla araştırma ve bilimsel doğrulama gerektiriyor.
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haberler, yeşil çay, demans, alzheimer, alzheimer hastalığı, sağlık, kahve, filtre kahve
haberler, yeşil çay, demans, alzheimer, alzheimer hastalığı, sağlık, kahve, filtre kahve

Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi

03:58 08.02.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDemans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Demans, en ölümcül ve yaygın nörolojik hastalıklar arasında yer alıyor. Demansın en yaygın türü olan Alzheimer Hastalığı, bilim insanlarının tedavi bulma çabalarına rağmen hala çözülemeyen bir rahatsızlık olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu hastalığa yakalanma riskini azaltmak için toplumun nasıl önlemler alabileceği üzerine de çalışmalar yapıyor.
Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, daha sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yöntemler, demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, yeşil çayın bu hastalıkla mücadelede faydalı olabileceğini öne sürüyor.
Yeşil çayın Alzheimer hastalığının seyrini olumlu yönde etkileyebileceğine dair teorilerden biri, bu içeceğin, Alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken amiloid beta plaklarının riskini azaltabilmesi olduğu belirtiliyor. Beslenme uzmanı Rob Hobson, yeşil çayın beyin üzerinde koruyucu etkiler yaratmasının yanı sıra, kan basıncını düşürme potansiyeli taşıdığını belirterek, bu durumun da koruyucu etkilere katkı sağladığını ifade etti. Hobson, "Kan basıncını düşürmek, serebral beyaz cevher lezyonları için önemli bir risk faktörü olduğundan, bu etkiler demans riskini azaltmaya yardımcı olabilir" dedi.

Kahve de demansa iyi geliyor

Ancak uzmanlar, yeşil çayın demansa karşı kesin bir çözüm sunduğunu kanıtlayan yeterli araştırma olmadığını da vurguluyor. Ayrıca, yeşil çayın bunama riskini azaltabileceği öne sürülen ilk kafeinli içecek olmadığını belirtiyorlar. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, kahvenin de benzer bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.
Araştırmayı daha detaylı olarak ele alan Profesör D'Onofrio, kahvenin özellikle espresso türlerinin Alzheimer hastalığının başlangıcında önemli bir rol oynayan tau protein agregasyonunu engelleyebileceğini söyledi. Yine de uzmanlar, bu tür araştırmaların kesin bir bağlantı kurmaktan uzak olduğunu, yeşil çay ve kahve ile demans riski arasındaki ilişkiye dair daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
Sonuç olarak, yeşil çayın ve kahvenin bunama riskini azaltabileceği yönündeki çalışmalar, daha fazla araştırma ve bilimsel doğrulama gerektiriyor.
2032'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan asteroid: Çarpma ihtimali daha da yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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