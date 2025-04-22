https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakanlik-harekete-gecti-fenomen-mukremin-gezgin-hakkinda-suc-duyusu-1095572599.html

Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu

Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı bir video nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik"... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T08:44+0300

2025-04-22T08:44+0300

2025-04-22T08:44+0300

türki̇ye

fenomen

suç duyurusu

mükremin gezgin

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında çocukların yer aldığı bir videoyu paylaşan Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve kamuoyunda geniş tepki toplayan görüntüler, Bakanlık tarafından çocuk hakları ve ahlaki değerlere aykırı olarak değerlendirildi.Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlamasıBakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mükremin Gezgin’in videoda erkek çocuklarına "ben kadınım değil mi?" şeklinde sorular yönelttiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımladığı belirlendi. Söz konusu video sebebiyle, Bakanlığın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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fenomen, suç duyurusu, mükremin gezgin