https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakanlik-harekete-gecti-fenomen-mukremin-gezgin-hakkinda-suc-duyusu-1095572599.html
Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu
Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı bir video nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik"... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T08:44+0300
2025-04-22T08:44+0300
2025-04-22T08:44+0300
türki̇ye
fenomen
suç duyurusu
mükremin gezgin
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında çocukların yer aldığı bir videoyu paylaşan Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve kamuoyunda geniş tepki toplayan görüntüler, Bakanlık tarafından çocuk hakları ve ahlaki değerlere aykırı olarak değerlendirildi.Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlamasıBakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mükremin Gezgin’in videoda erkek çocuklarına "ben kadınım değil mi?" şeklinde sorular yönelttiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımladığı belirlendi. Söz konusu video sebebiyle, Bakanlığın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogleden-sonra-hava-degisiyor-bu-bolgelere-dikkat-1095571263.html
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fenomen, suç duyurusu, mükremin gezgin
fenomen, suç duyurusu, mükremin gezgin
Bakanlık harekete geçti: Fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı bir video nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlarından yasal işlem başlatıyor. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında çocukların yer aldığı bir videoyu paylaşan Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yayınlanan ve kamuoyunda geniş tepki toplayan görüntüler, Bakanlık tarafından çocuk hakları ve ahlaki değerlere aykırı olarak değerlendirildi.
Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçlaması
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mükremin Gezgin’in videoda erkek çocuklarına "ben kadınım değil mi?" şeklinde sorular yönelttiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımladığı belirlendi.
Söz konusu video sebebiyle, Bakanlığın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.