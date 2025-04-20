https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/bakanlik-40-bin-mukellefi-riskli-buldu-mehmet-simsek-uyardi-maliye-kapiyi-calmadan-izaha-bekliyoruz-1095531988.html

Bakanlık 40 bin mükellefi riskli buldu, Mehmet Şimşek uyardı: 'Maliye kapıyı çalmadan izaha bekliyoruz'

Bakanlık 40 bin mükellefi riskli buldu, Mehmet Şimşek uyardı: 'Maliye kapıyı çalmadan izaha bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen seneki hesap dökümüne ilişkin 500 bin mükellefi taradı ve 40 binini riskli buldu. Bakan Mehmet... 20.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-20T16:34+0300

2025-04-20T16:34+0300

2025-04-20T16:35+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

denetim

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.9 trilyon liralık ticaret hacmini mercek altına aldı.Kayıt dışı ekonomiBu analizlerde, çok farklı vergisel risk unsurları dikkate alınarak 500 bin mükellef taramadan geçirildi. Bu çalışma sonucunda, yaklaşık 40 bin mükellef riskli grup içerisinde yer aldı. Riskli bulunan mükelleflerin yıllık ticaret hacminin yaklaşık 2,9 trilyon lira olduğu belirlendi. Bu rakamın, ülke ekonomisi içinde önemli bir büyüklük olduğu değerlendirildi.İzaha davet edileceklerMükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum düzeyleri dikkate alınarak uygulanacak denetim türleri de çeşitlendirilecek. Buna göre, yüksek riskli mükelleflerde "aramalı inceleme" gibi daha kapsamlı yöntemler devreye alınacak, daha düşük riskli mükelleflerde ise izaha davet, sınırlı inceleme veya gönüllü uyum gibi esnek yaklaşımlar uygulanacak.Mükelleflere uyarıAyrıca, ilk kez uygulamaya alınan Beyanname Gözetim Programı da riskli ancak gönüllü uyum potansiyeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu programla beyan öncesinde mükelleflerle temasa geçilerek risk durumları konusunda bilgilendirme yapılıyor. Böylece mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli vermesi amaçlanıyor.Belirlenen mükellef gruplarına özel müfettiş ataması yapılarak gözetim süreci sahada da yürütülüyor. Bu uygulamayla müfettiş-mükellef teması güçlendirilerek denetim öncesi bilinçlendirme sağlanıyor.Beyan sonrası yapılan değerlendirmeler ve müfettişler tarafından alınan geri bildirimler doğrultusunda da riskli görülen grup yeniden gözden geçirilecek. Gerekli uyumu gösteren ve başka bir risk taşımayan mükellefler bu kapsamdan çıkarılarak denetim kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açılacak. Böylece, sınırlı denetim kapasitesi daha doğru hedeflere yönlendirilecek, hem vergiye gönüllü uyum artırılacak hem de vergi denetiminde etkinlik güçlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/bakan-simsek-enflasyon-dusmeye-devam-edecek-1095491650.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, denetim