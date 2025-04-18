https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-6-hitlerin-edebi-akil-hocasi-karl-may-1095478599.html
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
Sputnik Türkiye
Nazizm tarihçisi Yegor Yakovlev, Sputnik’e verdiği özel röportajda, “Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kızılderili savaşlarını nereden biliyordu?”... 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T14:00+0300
2025-04-18T14:00+0300
2025-04-18T14:00+0300
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yegor yakovlev
amerika birleşik devletleri
nazizm
alman nazizminin amerikan kökleri
kızılderililer
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“Alman yazar Karl May’in, beyaz yerleşimciler ile Kızılderililer arasındaki mücadeleyi canlı bir şekilde yansıtan macera romanlarından.”Yakovlev, bu maceralar genç Hitler’e, Kızılderililer ne kadar olumlu karakterler olarak sunulsa da, ‘beyaz adamın her şeye kadir olduğu ve kaderi gereği aşağı ırkları yok etmeye hakkı bulunduğu’ şeklinde bir inanç aşılamıştı. Ancak bu çarpıtılmış yorum tamamen Hitler’e aitti; çünkü Karl May, eserlerinde böyle bir düşünceyi hiçbir zaman savunmamıştı.Sputnik için hazırlanan bu özel videoda, Nazizmin doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi, Alman yazarın eserlerinin geleceğin Nazi liderinin yabancı düşmanı fikirlerini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-5-naziler-abd-ornegiyle-aclik-planini-nasil-hayata-gecirdi-1095383144.html
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Alman Nazizminin Amerikan Kökleri Bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
Sputnik Türkiye
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri Bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
2025-04-18T14:00+0300
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PT2M09S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, abd, hitler, yegor yakovlev, amerika birleşik devletleri, nazizm, alman nazizminin amerikan kökleri, kızılderililer
vi̇deo, abd, hitler, yegor yakovlev, amerika birleşik devletleri, nazizm, alman nazizminin amerikan kökleri, kızılderililer
Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May
Nazizm tarihçisi Yegor Yakovlev, Sputnik’e verdiği özel röportajda, “Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kızılderili savaşlarını nereden biliyordu?” sorusunu şöyle yanıtladı:
“Alman yazar Karl May’in, beyaz yerleşimciler ile Kızılderililer arasındaki mücadeleyi canlı bir şekilde yansıtan macera romanlarından.”
Yakovlev, bu maceralar genç Hitler’e, Kızılderililer ne kadar olumlu karakterler olarak sunulsa da, ‘beyaz adamın her şeye kadir olduğu ve kaderi gereği aşağı ırkları yok etmeye hakkı bulunduğu’ şeklinde bir inanç aşılamıştı. Ancak bu çarpıtılmış yorum tamamen Hitler’e aitti; çünkü Karl May, eserlerinde böyle bir düşünceyi hiçbir zaman savunmamıştı.
Sputnik için hazırlanan bu özel videoda, Nazizmin doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi, Alman yazarın eserlerinin geleceğin Nazi liderinin yabancı düşmanı fikirlerini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.