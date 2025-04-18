https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-6-hitlerin-edebi-akil-hocasi-karl-may-1095478599.html

Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May

Alman Nazizminin Amerikan Kökleri, bölüm 6: Hitler'in edebi akıl hocası Karl May

Sputnik Türkiye

Nazizm tarihçisi Yegor Yakovlev, Sputnik’e verdiği özel röportajda, “Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kızılderili savaşlarını nereden biliyordu?”... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

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abd

hitler

yegor yakovlev

amerika birleşik devletleri

nazizm

alman nazizminin amerikan kökleri

kızılderililer

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“Alman yazar Karl May’in, beyaz yerleşimciler ile Kızılderililer arasındaki mücadeleyi canlı bir şekilde yansıtan macera romanlarından.”Yakovlev, bu maceralar genç Hitler’e, Kızılderililer ne kadar olumlu karakterler olarak sunulsa da, ‘beyaz adamın her şeye kadir olduğu ve kaderi gereği aşağı ırkları yok etmeye hakkı bulunduğu’ şeklinde bir inanç aşılamıştı. Ancak bu çarpıtılmış yorum tamamen Hitler’e aitti; çünkü Karl May, eserlerinde böyle bir düşünceyi hiçbir zaman savunmamıştı.Sputnik için hazırlanan bu özel videoda, Nazizmin doğuşu ve evrimi üzerine çalışan tarihçi, Alman yazarın eserlerinin geleceğin Nazi liderinin yabancı düşmanı fikirlerini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-bolum-5-naziler-abd-ornegiyle-aclik-planini-nasil-hayata-gecirdi-1095383144.html

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, abd, hitler, yegor yakovlev, amerika birleşik devletleri, nazizm, alman nazizminin amerikan kökleri, kızılderililer