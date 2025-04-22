https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-catismasinin-askeri-cozumu-yok--1095595594.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna çatışmasının askeri çözümü yok

ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna çatışmasının askeri çözümü yok

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Londra'da gerçekleştirilecek Ukrayna konu başlıklı toplantının, çözüm için hangi olasılıkların mevcut olduğunu... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T21:08+0300

2025-04-22T21:08+0300

2025-04-22T21:08+0300

ukrayna kri̇zi̇

tammy bruce

abd

donald trump

abd

ukrayna

dışişleri bakanlığı

keith kellogg

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Londra'daki Ukrayna toplantısının, çözüm için ne gibi yollar bulunduğunu göstereceğini söyledi. Basın toplantısında yaptığı açıklamada Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm konusunda 'iyimserlik ifade ettiğini' dile getirerek, şunları söyledi: Bruce, Londra’daki Ukrayna toplantısının sonuçlarının çözüm perspektiflerini ortaya koyacağını ifade ederek, "Sanırım yakında Londra’daki toplantının sonuçları öğreneceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html

abd

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tammy bruce, abd, donald trump, abd, ukrayna, dışişleri bakanlığı, keith kellogg