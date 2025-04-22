https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-disisleri-bakanligi-ukrayna-catismasinin-askeri-cozumu-yok--1095595594.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna çatışmasının askeri çözümü yok
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna çatışmasının askeri çözümü yok
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Londra'da gerçekleştirilecek Ukrayna konu başlıklı toplantının, çözüm için hangi olasılıkların mevcut olduğunu... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T21:08+0300
2025-04-22T21:08+0300
2025-04-22T21:08+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna
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keith kellogg
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Londra'daki Ukrayna toplantısının, çözüm için ne gibi yollar bulunduğunu göstereceğini söyledi. Basın toplantısında yaptığı açıklamada Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm konusunda 'iyimserlik ifade ettiğini' dile getirerek, şunları söyledi: Bruce, Londra’daki Ukrayna toplantısının sonuçlarının çözüm perspektiflerini ortaya koyacağını ifade ederek, "Sanırım yakında Londra’daki toplantının sonuçları öğreneceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html
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tammy bruce, abd, donald trump, abd, ukrayna, dışişleri bakanlığı, keith kellogg
tammy bruce, abd, donald trump, abd, ukrayna, dışişleri bakanlığı, keith kellogg
ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna çatışmasının askeri çözümü yok
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Londra'da gerçekleştirilecek Ukrayna konu başlıklı toplantının, çözüm için hangi olasılıkların mevcut olduğunu göstereceğini söyleyerek, çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Londra'daki Ukrayna toplantısının, çözüm için ne gibi yollar bulunduğunu göstereceğini söyledi.
Basın toplantısında yaptığı açıklamada Bruce, ABD Başkanı Donald Trump’ın çözüm konusunda 'iyimserlik ifade ettiğini' dile getirerek, şunları söyledi:
"Başkan Trump diplomatik bir çözüm istiyor. Dışişleri Bakanı ve Başkan, bunun askeri yollarla çözülemeyeceğini söylediler."
Bruce, Londra’daki Ukrayna toplantısının sonuçlarının çözüm perspektiflerini ortaya koyacağını ifade ederek, "Sanırım yakında Londra’daki toplantının sonuçları öğreneceğiz" dedi.