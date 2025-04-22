https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/3-gunde-100den-fazla-deprem-yasandi-bolgede-gizli-fay-hatti-tespit-edildi-1095594851.html

3 günde 100'den fazla deprem yaşandı: Bölgede gizli fay hattı tespit edildi

3 günde 100'den fazla deprem yaşandı: Bölgede gizli fay hattı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem kaydedildi, en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olan depremler, daha önce haritalanmamış bir... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T19:48+0300

2025-04-22T19:48+0300

2025-04-22T19:48+0300

türki̇ye

emet

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kütahya

kütahya belediyesi

kütahya valiliği

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Simav'da son 3 günde 100'ü aşkın deprem meydana gelirken daha önce tespit edilmemiş bir fay keşfedildi.Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelirken bunların en büyüğü 4.3 büyüklüğünde ölçüldü. Prof. Dr. Cafer Özkul, bu depremlerin Simav, Emet-Gediz ve Naşa Fay Zonları arasında daha önce haritalanmamış bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı. Depremlerin önce büyüklüklerinin arttığını, ancak 21 Nisan'dan itibaren azalma eğilimine girdiğini belirten Özkul, sismik hareketliliğin öncü ve artçı şoklar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Özkul, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin sağlam olmayan yapılarda çatlaklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, bölgede detaylı saha çalışmaları yapılarak depremlerin nedenleri ve olası riskler hakkında daha net veriler elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kutahyada-43-buyuklugunde-deprem--1095567241.html

türki̇ye

emet

kütahya

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Sputnik Türkiye

emet , deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği