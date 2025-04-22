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3 günde 100'den fazla deprem yaşandı: Bölgede gizli fay hattı tespit edildi
3 günde 100'den fazla deprem yaşandı: Bölgede gizli fay hattı tespit edildi
Sputnik Türkiye
Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem kaydedildi, en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olan depremler, daha önce haritalanmamış bir... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Simav'da son 3 günde 100'ü aşkın deprem meydana gelirken daha önce tespit edilmemiş bir fay keşfedildi.Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelirken bunların en büyüğü 4.3 büyüklüğünde ölçüldü. Prof. Dr. Cafer Özkul, bu depremlerin Simav, Emet-Gediz ve Naşa Fay Zonları arasında daha önce haritalanmamış bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı. Depremlerin önce büyüklüklerinin arttığını, ancak 21 Nisan'dan itibaren azalma eğilimine girdiğini belirten Özkul, sismik hareketliliğin öncü ve artçı şoklar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Özkul, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin sağlam olmayan yapılarda çatlaklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, bölgede detaylı saha çalışmaları yapılarak depremlerin nedenleri ve olası riskler hakkında daha net veriler elde edilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kutahyada-43-buyuklugunde-deprem--1095567241.html
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emet , deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği
emet , deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kütahya, kütahya belediyesi, kütahya valiliği

3 günde 100'den fazla deprem yaşandı: Bölgede gizli fay hattı tespit edildi

19:48 22.04.2025
© AA / Muharrem CinKütahya
Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA / Muharrem Cin
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem kaydedildi, en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olan depremler, daha önce haritalanmamış bir bölgede gerçekleşti. Prof. Dr. Cafer Özkul, depremlerin Simav, Emet-Gediz ve Naşa Fay Zonları arasında kalan bir alanda yaşandığını belirtti.
Simav'da son 3 günde 100'ü aşkın deprem meydana gelirken daha önce tespit edilmemiş bir fay keşfedildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelirken bunların en büyüğü 4.3 büyüklüğünde ölçüldü. Prof. Dr. Cafer Özkul, bu depremlerin Simav, Emet-Gediz ve Naşa Fay Zonları arasında daha önce haritalanmamış bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı.
Depremlerin önce büyüklüklerinin arttığını, ancak 21 Nisan'dan itibaren azalma eğilimine girdiğini belirten Özkul, sismik hareketliliğin öncü ve artçı şoklar olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Özkul, bölgedeki küçük ölçekli depremlerin sağlam olmayan yapılarda çatlaklara yol açabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar, bölgede detaylı saha çalışmaları yapılarak depremlerin nedenleri ve olası riskler hakkında daha net veriler elde edilmesi gerektiğini vurguladı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
TÜRKİYE
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
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