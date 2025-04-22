https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/23-nisanda-aile-hekimleri-eczaneler-hastaneler-acik-mi-bankalar-ve-noterler-calisiyor-mu-1095593976.html

23 Nisan’da Aile Hekimleri, eczaneler, hastaneler açık mı? Bankalar ve noterler çalışıyor mu?

23 Nisan’da Aile Hekimleri, eczaneler, hastaneler açık mı? Bankalar ve noterler çalışıyor mu?

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankalar, noterler, aile sağlığı merkezleri ve hastane poliklinikleri kapalı olacak. Sadece hastanelerin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T19:13+0300

2025-04-22T19:13+0300

2025-04-22T19:13+0300

türki̇ye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

banka

okul

özel okul

okul öncesi eğitim

eczane

nöbetçi eczane

noter

nöbetçi noter

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083038887_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3a005f1bad406cc18c46365354a0de6.jpg

23 Nisan’da bankalar, noterler, aile hekimlikleri ve poliklinikler kapalı olacak, yalnızca acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve poliklinikler kapalı olacak. Bu nedenle aile hekimlerinden randevu alınamayacağı ifade edildi. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Eczanelerin ise yalnızca nöbetçi olanlar aracılığıyla hizmet sunacağı açıklandı.Banka ve noterler açık mı?23 Nisan, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer aldığı için bankaların hizmet vermeyeceği belirtildi. Kamuya ait ve özel tüm banka şubelerinin kapalı olacağı ve bankacılık işlemlerinin 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normale döneceği açıklandı. Resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/chp-23-nisan-resepsiyonuna-katilmayacak-1095579409.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, banka, okul, özel okul, okul öncesi eğitim, eczane, nöbetçi eczane, noter, nöbetçi noter, hastane, özel hastane