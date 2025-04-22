https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/23-nisanda-aile-hekimleri-eczaneler-hastaneler-acik-mi-bankalar-ve-noterler-calisiyor-mu-1095593976.html
23 Nisan’da Aile Hekimleri, eczaneler, hastaneler açık mı? Bankalar ve noterler çalışıyor mu?
23 Nisan’da Aile Hekimleri, eczaneler, hastaneler açık mı? Bankalar ve noterler çalışıyor mu?
Sputnik Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankalar, noterler, aile sağlığı merkezleri ve hastane poliklinikleri kapalı olacak. Sadece hastanelerin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T19:13+0300
2025-04-22T19:13+0300
2025-04-22T19:13+0300
türki̇ye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
banka
okul
özel okul
okul öncesi eğitim
eczane
nöbetçi eczane
noter
nöbetçi noter
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23 Nisan’da bankalar, noterler, aile hekimlikleri ve poliklinikler kapalı olacak, yalnızca acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve poliklinikler kapalı olacak. Bu nedenle aile hekimlerinden randevu alınamayacağı ifade edildi. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Eczanelerin ise yalnızca nöbetçi olanlar aracılığıyla hizmet sunacağı açıklandı.Banka ve noterler açık mı?23 Nisan, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer aldığı için bankaların hizmet vermeyeceği belirtildi. Kamuya ait ve özel tüm banka şubelerinin kapalı olacağı ve bankacılık işlemlerinin 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normale döneceği açıklandı. Resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/chp-23-nisan-resepsiyonuna-katilmayacak-1095579409.html
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, banka, okul, özel okul, okul öncesi eğitim, eczane, nöbetçi eczane, noter, nöbetçi noter, hastane, özel hastane
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, banka, okul, özel okul, okul öncesi eğitim, eczane, nöbetçi eczane, noter, nöbetçi noter, hastane, özel hastane
23 Nisan’da Aile Hekimleri, eczaneler, hastaneler açık mı? Bankalar ve noterler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankalar, noterler, aile sağlığı merkezleri ve hastane poliklinikleri kapalı olacak. Sadece hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verirken halkın resmi işlemlerini bu tarihten önce tamamlamaları önerildi.
23 Nisan’da bankalar, noterler, aile hekimlikleri ve poliklinikler kapalı olacak, yalnızca acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve poliklinikler kapalı olacak. Bu nedenle aile hekimlerinden randevu alınamayacağı ifade edildi. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. Eczanelerin ise yalnızca nöbetçi olanlar aracılığıyla hizmet sunacağı açıklandı.
Banka ve noterler açık mı?
23 Nisan, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer aldığı için bankaların hizmet vermeyeceği belirtildi. Kamuya ait ve özel tüm banka şubelerinin kapalı olacağı ve bankacılık işlemlerinin 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normale döneceği açıklandı. Resmi tatil nedeniyle EFT işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.