https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/chp-23-nisan-resepsiyonuna-katilmayacak-1095579409.html

CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

Sputnik Türkiye

chp 23 nisan resepsiyonu

2025-04-22T11:35+0300

2025-04-22T11:35+0300

2025-04-22T11:38+0300

poli̇ti̇ka

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

resepsiyon

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

chp

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.CHP'den 23 Nisan kararıKarar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.Resepsiyona neden katılmayacak?Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.CHP 23 Nisan'da Anıtkabir'e yürüyecekAna muhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/altundan-chpye-dezenformasyon-tepkisi-cirkin-iddialari-israrla-dillendirmeleri-caresizliklerinin-1095534814.html

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chp, chp 3 nisan, 23 nisan resepsiyonu