https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/chp-23-nisan-resepsiyonuna-katilmayacak-1095579409.html
CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Sputnik Türkiye
chp 23 nisan resepsiyonu
2025-04-22T11:35+0300
2025-04-22T11:35+0300
2025-04-22T11:38+0300
poli̇ti̇ka
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
resepsiyon
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
chp
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.CHP'den 23 Nisan kararıKarar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.Resepsiyona neden katılmayacak?Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.CHP 23 Nisan'da Anıtkabir'e yürüyecekAna muhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/altundan-chpye-dezenformasyon-tepkisi-cirkin-iddialari-israrla-dillendirmeleri-caresizliklerinin-1095534814.html
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chp, chp 3 nisan, 23 nisan resepsiyonu
chp, chp 3 nisan, 23 nisan resepsiyonu
CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
11:35 22.04.2025 (güncellendi: 11:38 22.04.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı. CHP 23 Nisan'da 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.
Karar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.
Resepsiyona neden katılmayacak?
Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.
CHP 23 Nisan'da Anıtkabir'e yürüyecek
Ana muhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.