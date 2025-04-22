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CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
resepsiyon
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.CHP'den 23 Nisan kararıKarar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.Resepsiyona neden katılmayacak?Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.CHP 23 Nisan'da Anıtkabir'e yürüyecekAna muhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
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chp, chp 3 nisan, 23 nisan resepsiyonu
chp, chp 3 nisan, 23 nisan resepsiyonu

CHP 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak

11:35 22.04.2025 (güncellendi: 11:38 22.04.2025)
23 Nisan Resepsiyonu
23 Nisan Resepsiyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmama kararı aldı. CHP 23 Nisan'da 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın Meclis'te yapılacak resepsiyona katılmama kararı aldı.

CHP'den 23 Nisan kararı

Karar partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda alındı.

Resepsiyona neden katılmayacak?

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis’te düzenlenecek resepsiyona Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak katılmayacak.

CHP 23 Nisan'da Anıtkabir'e yürüyecek

Ana muhalefet partisi, 23 Nisan günü Ankara'da miting gerçekleştirip, 1'nci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
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Altun'dan CHP'ye dezenformasyon tepkisi: 'Çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri çaresizliklerinin açık göstergesi'
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