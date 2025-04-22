https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/2025-kurban-kesim-bedeli-belli-oldu-yurt-ici-ve-yurt-disi-vekaletle-kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-1095578202.html
2025 kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?
2025 kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Yurt içi için 13 bin 500 TL, yurt dışı içinse 5 bin 450 TL olarak... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:30+0300
2025-04-22T11:30+0300
2025-04-22T11:30+0300
ekonomi̇
kurban
kurban bayramı
kurbanlık
kurban kesim bedeli
kurban kesim vekalet ücreti
ali erbaş
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla gerçekleştirilecek vekalet yoluyla kurban kesimi bedellerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 13 bin 500 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 5 bin 450 TL olarak belirlendi.Kurban Bayramı ne zaman?2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi için TDV aracılığıyla başvurularını bu tarihlere kadar yapabilecek.Bayram öncesinde en çok aratılan sorulardan biri olan "2025 kurban kesim bedeli ne kadar?" sorusu, Diyanet’in açıklamasıyla netlik kazandı. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyenler, TDV aracılığıyla hem yurt içinde hem yurt dışında bu hizmetten faydalanabilecek.
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2025 kurban kesim bedeli, vekaletle kurban kesimi, tdv kurban fiyatı, yurt içi kurban bedeli, yurt dışı kurban ücreti, diyanet i̇şleri başkanı ali erbaş, kurban bayramı 2025, kurban vekaleti, kurban bayramı tarihleri, kurban kesim ücreti ne kadar
2025 kurban kesim bedeli, vekaletle kurban kesimi, tdv kurban fiyatı, yurt içi kurban bedeli, yurt dışı kurban ücreti, diyanet i̇şleri başkanı ali erbaş, kurban bayramı 2025, kurban vekaleti, kurban bayramı tarihleri, kurban kesim ücreti ne kadar
2025 kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. Yurt içi için 13 bin 500 TL, yurt dışı içinse 5 bin 450 TL olarak belirlenen kurban bedelleri, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla gerçekleştirilecek vekalet yoluyla kurban kesimi bedellerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yurt içi kurban bedeli 13 bin 500 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 5 bin 450 TL olarak belirlendi.
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın arefe günü 5 Haziran Perşembe, son günü ise 9 Haziran Pazartesi olarak açıklandı. Vatandaşlar, vekaletle kurban kesimi için TDV aracılığıyla başvurularını bu tarihlere kadar yapabilecek.
Bayram öncesinde en çok aratılan sorulardan biri olan "2025 kurban kesim bedeli ne kadar?" sorusu, Diyanet’in açıklamasıyla netlik kazandı. Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyenler, TDV aracılığıyla hem yurt içinde hem yurt dışında bu hizmetten faydalanabilecek.