https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/2-yasindaki-cocuk-pil-ve-miknatis-yuttu-bagirsaklari-yandi-1095575033.html
2 yaşındaki çocuk pil ve mıknatıs yuttu: Bağırsakları yandı
2 yaşındaki çocuk pil ve mıknatıs yuttu: Bağırsakları yandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 2 yaşındaki Mete, pil ve mıknatıs yutması sonucu bağırsaklarında ağır yanık oluştu. İlk hastanede teşhis konulamayınca aile çocuğu başka bir... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T10:31+0300
2025-04-22T10:31+0300
2025-04-22T10:31+0300
türki̇ye
mıknatıs
pil
bağırsak
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İstanbul'da yaşayan Selen ve Kürşat Macit çifti, 2 yaşındaki oğulları Mete’yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü. İddiaya göre, yapılan tetkikler ve çekilen filmlere rağmen, doktorlar "herhangi bir bulguya rastlanamadı" diyerek Mete'yi "gaz sancısı" teşhisiyle taburcu etti.Semptomlar şiddetlendi, durum ciddileştiNTV'nin haberine göre, evine döndükten sonra Mete’nin ağrıları dinmedi, hatta durumu daha da kötüleşti. Küçük çocuğun ağzından köpükler gelmeye başlayınca aile büyük panik yaşadı. Tekrar aynı hastaneye götürülen Mete’ye bu kez "apandisit" teşhisi konuldu.Gerçek başka hastanede ortaya çıktıDuruma güvenmeyen aile, bu kez oğullarını Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yapılan detaylı tetkiklerde, doktorlar Mete’nin bağırsaklarında bir pil ve üç mıknatıs olduğunu tespit etti. Acil olarak ameliyata alınan küçük çocuk, yabancı cisimlerden operasyonla kurtarıldı.Bağırsaklar yandı, aileden suç duyurusu hazırlığıOperasyon başarılı geçse de, çocuğun bağırsaklarının pilin asidi nedeniyle yandığı belirtildi. Aile, ilk müdahaleyi yapan hastanenin gecikmeli teşhisinden dolayı sağlık ihmali yaşandığını öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/48-saat-icinde-karar-verilecek-unlu-alisveris-platformu-icin-erisim-engeli-yolda-1095572899.html
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mıknatıs, pil, bağırsak
2 yaşındaki çocuk pil ve mıknatıs yuttu: Bağırsakları yandı
İstanbul'da 2 yaşındaki Mete, pil ve mıknatıs yutması sonucu bağırsaklarında ağır yanık oluştu. İlk hastanede teşhis konulamayınca aile çocuğu başka bir hastaneye götürdü. Gerçek orada ortaya çıktı. Aile, geç teşhis nedeniyle hastane hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
İstanbul'da yaşayan Selen ve Kürşat Macit çifti, 2 yaşındaki oğulları Mete’yi karın ağrısı şikayetiyle bir devlet hastanesine götürdü. İddiaya göre, yapılan tetkikler ve çekilen filmlere rağmen, doktorlar "herhangi bir bulguya rastlanamadı" diyerek Mete'yi "gaz sancısı" teşhisiyle taburcu etti.
Semptomlar şiddetlendi, durum ciddileşti
NTV'nin haberine göre, evine döndükten sonra Mete’nin ağrıları dinmedi, hatta durumu daha da kötüleşti. Küçük çocuğun ağzından köpükler gelmeye başlayınca aile büyük panik yaşadı. Tekrar aynı hastaneye götürülen Mete’ye bu kez "apandisit" teşhisi konuldu.
Gerçek başka hastanede ortaya çıktı
Duruma güvenmeyen aile, bu kez oğullarını Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yapılan detaylı tetkiklerde, doktorlar Mete’nin bağırsaklarında bir pil ve üç mıknatıs olduğunu tespit etti. Acil olarak ameliyata alınan küçük çocuk, yabancı cisimlerden operasyonla kurtarıldı.
Bağırsaklar yandı, aileden suç duyurusu hazırlığı
Operasyon başarılı geçse de, çocuğun bağırsaklarının pilin asidi nedeniyle yandığı belirtildi. Aile, ilk müdahaleyi yapan hastanenin gecikmeli teşhisinden dolayı sağlık ihmali yaşandığını öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.