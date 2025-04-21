https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/zincirleme-trafik-kazasinda-25-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1095541914.html

Zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir alt geçitte 25 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T10:30+0300

2025-04-21T10:30+0300

2025-04-21T11:31+0300

türki̇ye

zincirleme kaza

trabzon

ortahisar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095541968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d5ca2d967652c66e668429728afbaa7.jpg

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ani fren yapan bir araç sebebiyle 25 araç birbirine girdi. Kazada 12 kişi yaralandı.25 araç hasar aldıKaradeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Trabzon'da zincirleme kaza: 12 yaralıKazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-meydana-geldi-istanbul-istikameti-trafige-kapatildi-1095148187.html

türki̇ye

trabzon

ortahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zincirleme kaza, trabzon, ortahisar