https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/zincirleme-trafik-kazasinda-25-arac-birbirine-girdi-cok-sayida-yarali-var-1095541914.html
Zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir alt geçitte 25 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T10:30+0300
2025-04-21T10:30+0300
2025-04-21T11:31+0300
türki̇ye
zincirleme kaza
trabzon
ortahisar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095541968_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d5ca2d967652c66e668429728afbaa7.jpg
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ani fren yapan bir araç sebebiyle 25 araç birbirine girdi. Kazada 12 kişi yaralandı.25 araç hasar aldıKaradeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Trabzon'da zincirleme kaza: 12 yaralıKazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/anadolu-otoyolunda-zincirleme-kaza-meydana-geldi-istanbul-istikameti-trafige-kapatildi-1095148187.html
türki̇ye
trabzon
ortahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095541968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c54435e0e4b08ac9faf25ae88d673a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
zincirleme kaza, trabzon, ortahisar
zincirleme kaza, trabzon, ortahisar
Zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
10:30 21.04.2025 (güncellendi: 11:31 21.04.2025)
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir alt geçitte 25 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ani fren yapan bir araç sebebiyle 25 araç birbirine girdi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trabzon'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Kazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.