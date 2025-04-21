https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/zelenskiyin-ateskesi-uzatma-teklifi-ikiyuzluluk-1095546159.html

‘Zelenskiy’in ateşkesi uzatma teklifi ikiyüzlülük’

‘Zelenskiy’in ateşkesi uzatma teklifi ikiyüzlülük’

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Paskalya... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T11:29+0300

2025-04-21T11:29+0300

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Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Zelenskiy'in sözde barışa hazır olduğu ve barış için çabaladığı yönündeki sözleriyle ikiyüzlü bir oyun oynadığına dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu: Bu teklifin Zelenskiy'e İngiliz istihbaratı tarafından dikte edildiğini söyleyen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kiev ateşkesi sabote etti’Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun ateşkesi bozmakla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in aslında güvenilirlikten tamamen yoksun olduğunu sergilediğini söyleyen Rus milletvekili, Kiev rejimi liderinin, Batılı işverenler ve patronlara sahip ve bağımsız hareket eden bir dizi kilit Ukraynalı silahlı oluşum üzerindeki kontrolünü kaybettiğini belirterek şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-ukrayna-paskalya-ateskesi-boyunca-4900-ihlal-gerceklestirdi-1095542513.html

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