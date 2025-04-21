https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/zelenskiyin-ateskesi-uzatma-teklifi-ikiyuzluluk-1095546159.html
‘Zelenskiy’in ateşkesi uzatma teklifi ikiyüzlülük’
‘Zelenskiy’in ateşkesi uzatma teklifi ikiyüzlülük’
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Paskalya... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T11:29+0300
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Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Zelenskiy'in sözde barışa hazır olduğu ve barış için çabaladığı yönündeki sözleriyle ikiyüzlü bir oyun oynadığına dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu: Bu teklifin Zelenskiy'e İngiliz istihbaratı tarafından dikte edildiğini söyleyen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kiev ateşkesi sabote etti’Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun ateşkesi bozmakla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:Zelenskiy’in aslında güvenilirlikten tamamen yoksun olduğunu sergilediğini söyleyen Rus milletvekili, Kiev rejimi liderinin, Batılı işverenler ve patronlara sahip ve bağımsız hareket eden bir dizi kilit Ukraynalı silahlı oluşum üzerindeki kontrolünü kaybettiğini belirterek şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-ukrayna-paskalya-ateskesi-boyunca-4900-ihlal-gerceklestirdi-1095542513.html
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rusya, vladimir rogov, mihail şeremet, ukrayna, vladimir zelenskiy, mi6
‘Zelenskiy’in ateşkesi uzatma teklifi ikiyüzlülük’
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Paskalya ateşkesini, uzun menzilli füzelerle saldırılara moratoryum getirecek şekilde uzatma önerisini ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendirdi.
Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Zelenskiy'in sözde barışa hazır olduğu ve barış için çabaladığı yönündeki sözleriyle ikiyüzlü bir oyun oynadığına dikkat çekerek bu konuda şu yorumda bulundu:
Aslında bu, 30 gün içinde daha fazla insanı yakalamak ve onları yeni kuvvetlerle birlikte katliama atmak için zorunlu seferberlik için zaman kazanma girişimi. Ayrıca her şeyden önce Batı Avrupa ülkelerinden yeni silahlar almak.
Bu teklifin Zelenskiy'e İngiliz istihbaratı tarafından dikte edildiğini söyleyen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, Rusya'nın elinden üstünlüğü almaya yönelik bir MI6 müdahalesi. Kiev rejimi 30 saat bile ateşkese uymazken hangi 30 günden bahsedebiliriz? Rusya tek taraflı olarak bombalanmasına izin vermeyecek ve elbette karşılık verecek.
‘Kiev ateşkesi sabote etti’
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım bölgesini temsil eden Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun ateşkesi bozmakla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
(Vladimir) Zelenskiy rejimi Paskalya ateşkesini kasıtlı olarak sabote etti çünkü askeri çatışmayı sürdürmek istiyor. Bu çatışma olmadan Zelenskiy de olmaz. Bunun farkında olduğu için Ukrayna halkının canı pahasına da olsa iktidarda kalmak için son fırsata sarıldı.
Zelenskiy’in aslında güvenilirlikten tamamen yoksun olduğunu sergilediğini söyleyen Rus milletvekili, Kiev rejimi liderinin, Batılı işverenler ve patronlara sahip ve bağımsız hareket eden bir dizi kilit Ukraynalı silahlı oluşum üzerindeki kontrolünü kaybettiğini belirterek şunu dedi:
Zelenskiy ile müzakere etmenin hiçbir faydası yok. Sözlerinin ve güvencelerinin hiçbir ağırlığı yok.