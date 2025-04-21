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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/rusya-ukrayna-paskalya-ateskesi-boyunca-4900-ihlal-gerceklestirdi-1095542513.html
Rusya: Ukrayna, Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlal gerçekleştirdi
Rusya: Ukrayna, Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlal gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Paskalya ateşkesi ilan etmesine rağmen saldırılarını durdurmayan Kiev rejiminin 5 bine yakın ateşkes ihlali yaptığı açıklandı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T10:35+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus lider Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlalde bulunduğunu bildirdi.Bakanlık, "Rusya Başkomutanı'nın talimatı uyarınca özel askeri harekat bölgesindeki tüm birlikler, 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kalarak daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde durdu. Paskalya ateşkesi ilan edilmesine rağmen Ukraynalı silahlı oluşumlar, sınırdaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ile Kırım Cumhuriyeti'ndeki birliklerimizin mevzilerine ve sivil tesislere topçu ateşi açmaya ve saldırılar düzenlemeye devam etti. Toplam 4 bin 900 ateşkes ihlali tespit edildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun ateşkes sürecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Kursk Bölgesi'nde 6 saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, 8'i özel askeri harekat bölgesinin dışında olmak üzere 90 İHA'yla da hava saldırısı girişimleri olduğunu ve tüm İHA'ların imha edildiğini vurguladı.'Rus ordusu harekata devam ediyor' Bakanlık, Paskalya ateşkesinin sona ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekata kaldığı yerden devam ettiğini de bildirdi.Bakanlığın basın bültenine göre gece 00:00'dan itibaren 210'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı hava üslerini, mühimmat ve İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının yanı sıra 104 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/tuketiciyi-yaniltmaya-bakanlik-dur-dedi-kasarli-pidenin-adi-degisiyor-1095543165.html
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haberler, vladimir putin, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, paskalya, ateşkes, ateşkes ihlali
haberler, vladimir putin, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, paskalya, ateşkes, ateşkes ihlali

Rusya: Ukrayna, Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlal gerçekleştirdi

10:35 21.04.2025 (güncellendi: 11:01 21.04.2025)
© AP Photo / Kostiantyn LiberovUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Paskalya ateşkesi ilan etmesine rağmen saldırılarını durdurmayan Kiev rejiminin 5 bine yakın ateşkes ihlali yaptığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rus lider Vladimir Putin tarafından ilan edilen Paskalya ateşkesi boyunca 4 bin 900 ihlalde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlık, "Rusya Başkomutanı'nın talimatı uyarınca özel askeri harekat bölgesindeki tüm birlikler, 19 Nisan saat 18:00'den 21 Nisan saat 00:00'a kadar ateşkes rejimine sıkı sıkıya bağlı kalarak daha önce ele geçirdikleri hat ve mevzilerde durdu. Paskalya ateşkesi ilan edilmesine rağmen Ukraynalı silahlı oluşumlar, sınırdaki Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ile Kırım Cumhuriyeti'ndeki birliklerimizin mevzilerine ve sivil tesislere topçu ateşi açmaya ve saldırılar düzenlemeye devam etti. Toplam 4 bin 900 ateşkes ihlali tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun ateşkes sürecinde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Kursk Bölgesi'nde 6 saldırı girişiminde bulunduğunu aktaran bakanlık, 8'i özel askeri harekat bölgesinin dışında olmak üzere 90 İHA'yla da hava saldırısı girişimleri olduğunu ve tüm İHA'ların imha edildiğini vurguladı.

'Rus ordusu harekata devam ediyor'

Bakanlık, Paskalya ateşkesinin sona ermesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri harekata kaldığı yerden devam ettiğini de bildirdi.

Bakanlığın basın bültenine göre gece 00:00'dan itibaren 210'dan fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.

Rus ordusu, Ukrayna'ya ait bazı hava üslerini, mühimmat ve İHA depoları ve Ukraynalı askerlerin geçici konuşlanma noktalarının yanı sıra 104 İHA'yı imha etti.
Pide - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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