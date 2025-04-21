https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cumhurbaskani-erdogandan-papa-franciscus-icin-taziye-mesaji-1095557437.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı

Sputnik Türkiye

Papa Franciscus'un ölümü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı diledi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T14:41+0300

2025-04-21T14:41+0300

2025-04-21T14:41+0300

türki̇ye

vatikan

papa francis

recep tayyip erdoğan

taziye

başsağlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Vefatını üzüntüyle öğrendimCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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vatikan, papa francis, recep tayyip erdoğan, taziye, başsağlığı