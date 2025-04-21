https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/cumhurbaskani-erdogandan-papa-franciscus-icin-taziye-mesaji-1095557437.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı
Sputnik Türkiye
Papa Franciscus'un ölümü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı diledi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T14:41+0300
2025-04-21T14:41+0300
2025-04-21T14:41+0300
türki̇ye
vatikan
papa francis
recep tayyip erdoğan
taziye
başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Vefatını üzüntüyle öğrendimCumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1095546637.html
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vatikan, papa francis, recep tayyip erdoğan, taziye, başsağlığı
vatikan, papa francis, recep tayyip erdoğan, taziye, başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Franciscus için taziye mesajı
Papa Franciscus'un ölümü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Vefatını üzüntüyle öğrendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi. Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti'ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."