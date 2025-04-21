https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-infaz-duzenlemesi-2023ten-once-suc-isleyenler-tahliye-mi-olacak-1095556168.html
Yeni infaz düzenlemesi: 2023'ten önce suç işleyenler tahliye mi olacak?
Yeni infaz düzenlemesi: 2023'ten önce suç işleyenler tahliye mi olacak?
Sputnik Türkiye
Yeni infaz düzenlemesi
2025-04-21T13:43+0300
2025-04-21T13:43+0300
2025-04-21T13:44+0300
türki̇ye
cezaevi
mahkum
infaz
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10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. 50 bin civarında hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayacak infaz düzenlemesi de bu paketin kapsamında ele alınıyor.Cezaevlerindeki kapasite aşımı da göz önüne alınarak hazırlanan paket ceza yargılaması ve infaz sistemine yönelik değişiklikler içeriyor.Kovid-19 yasasında kapsam genişliyorKovid-19 salgını zamanında cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmıştı. Kararı kesinleşmemiş olanları ilgilendiriyor31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlere 5 yıl denetimli serbestlik imkanıyla tahliye edilmişlerdi. Ancak 31 Temmuz 2023 itibariyle yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı.Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.50 bin hükümlüye tahliye yoluDüzenleme bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda yaklaşık 50 bin hükümlü denetimli serbestlik kapsamında cezaevlerinden tahliye edilecek.Yargı paketi ne içeriyor? Mükerrer suçlarla ilgili düzenleme gelecek mi?Mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de pakette olacağı belirtiliyor.İkinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Yeni düzenleme ile bu oranlarla ilgili iyileştirme yapılması da planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/genel-ve-kismi-af-cikacak-mi-bakan-tunc-iddialara-son-noktayi-koydu-1094425984.html
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infaz düzenlemesi, af geliyor mu, ceza infaz düzenleme, mahkumlara tahliye, kimler tahliye olacak, 2023 önce cezaevine girenler
infaz düzenlemesi, af geliyor mu, ceza infaz düzenleme, mahkumlara tahliye, kimler tahliye olacak, 2023 önce cezaevine girenler
Yeni infaz düzenlemesi: 2023'ten önce suç işleyenler tahliye mi olacak?
13:43 21.04.2025 (güncellendi: 13:44 21.04.2025)
Yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolunu açacak bir infaz düzenlemesi hazırlanıyor. Kovid-19 döneminde yapılan düzenlemede kapsam dışında kalan ve 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyenler de cezaevinden çıkabilecek.
10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. 50 bin civarında hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayacak infaz düzenlemesi de bu paketin kapsamında ele alınıyor.
Cezaevlerindeki kapasite aşımı da göz önüne alınarak hazırlanan paket ceza yargılaması ve infaz sistemine yönelik değişiklikler içeriyor.
Kovid-19 yasasında kapsam genişliyor
Kovid-19 salgını zamanında cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmıştı.
Kararı kesinleşmemiş olanları ilgilendiriyor
31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlere 5 yıl denetimli serbestlik imkanıyla tahliye edilmişlerdi. Ancak 31 Temmuz 2023 itibariyle yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı.
Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.
50 bin hükümlüye tahliye yolu
Düzenleme bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda yaklaşık 50 bin hükümlü denetimli serbestlik kapsamında cezaevlerinden tahliye edilecek.
Yargı paketi ne içeriyor? Mükerrer suçlarla ilgili düzenleme gelecek mi?
Mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de pakette olacağı belirtiliyor.
İkinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Yeni düzenleme ile bu oranlarla ilgili iyileştirme yapılması da planlanıyor.