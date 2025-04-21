https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-infaz-duzenlemesi-2023ten-once-suc-isleyenler-tahliye-mi-olacak-1095556168.html

Yeni infaz düzenlemesi: 2023'ten önce suç işleyenler tahliye mi olacak?

Yeni infaz düzenlemesi: 2023'ten önce suç işleyenler tahliye mi olacak?

Sputnik Türkiye

Yeni infaz düzenlemesi

2025-04-21T13:43+0300

2025-04-21T13:43+0300

2025-04-21T13:44+0300

türki̇ye

cezaevi

mahkum

infaz

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10. Yargı Paketi çalışmalarında sona gelindi. 50 bin civarında hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayacak infaz düzenlemesi de bu paketin kapsamında ele alınıyor.Cezaevlerindeki kapasite aşımı da göz önüne alınarak hazırlanan paket ceza yargılaması ve infaz sistemine yönelik değişiklikler içeriyor.Kovid-19 yasasında kapsam genişliyorKovid-19 salgını zamanında cezaevlerinde yoğunluğu azaltmak için 2020 yılı Nisan ayında bir düzenleme yapılmıştı. Kararı kesinleşmemiş olanları ilgilendiriyor31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlere 5 yıl denetimli serbestlik imkanıyla tahliye edilmişlerdi. Ancak 31 Temmuz 2023 itibariyle yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı.Yeni çalışmayla "eşitliğin sağlanması" hedefleniyor.50 bin hükümlüye tahliye yoluDüzenleme bu haliyle yürürlüğe girmesi durumunda yaklaşık 50 bin hükümlü denetimli serbestlik kapsamında cezaevlerinden tahliye edilecek.Yargı paketi ne içeriyor? Mükerrer suçlarla ilgili düzenleme gelecek mi?Mükerrer suçlarla ilgili bir düzenlemenin de pakette olacağı belirtiliyor.İkinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Yeni düzenleme ile bu oranlarla ilgili iyileştirme yapılması da planlanıyor.

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