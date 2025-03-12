https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/genel-ve-kismi-af-cikacak-mi-bakan-tunc-iddialara-son-noktayi-koydu-1094425984.html
Genel ve kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç iddialara son noktayı koydu
Genel ve kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç iddialara son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA Genel Af Çıkacak mı? Adalet Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar, şu an için böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığını gösteriyor.
2025-03-12T12:17+0300
2025-03-12T12:17+0300
2025-03-12T12:25+0300
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Son dönemde sıkça gündeme gelen genel af ve kısmi af iddiaları, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyordu. Özellikle 10. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemelerinin yer alıp almayacağı merak konusuydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, genel af sorusuna yanıt verdi. Peki, "Genel af çıkacak mı?"İnfaz düzenlemesi olacak mı?Koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatan Bakan Tunç, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” dedi. Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını ifade etti.
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af, yılmaz tunç, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), haberler, türkiye
af, yılmaz tunç, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), haberler, türkiye
Genel ve kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç iddialara son noktayı koydu
12:17 12.03.2025 (güncellendi: 12:25 12.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Af yasası ile ilgili son gelişmeler, mahkumlar ve yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 10. Yargı Paketi kapsamında genel ya da kısmi af olup olmayacağı merak edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan net bir açıklama geldi. Bakan Tunç, “Af söz konusu değil” diyerek iddialara son noktayı koydu.
Son dönemde sıkça gündeme gelen genel af ve kısmi af iddiaları, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyordu. Özellikle 10. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemelerinin yer alıp almayacağı merak konusuydu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, genel af sorusuna yanıt verdi. Peki, "Genel af çıkacak mı?"
İnfaz düzenlemesi olacak mı?
Koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatan Bakan Tunç, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” dedi.
Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını ifade etti.