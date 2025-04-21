https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-esiyle-aldigi-arsayi-satip-ilk-esinden-olan-cocuguna-ev-aldi-yargitay-emsal-bir-karara-imza-1095542676.html
Yeni eşiyle aldığı arsayı satıp ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı: Yargıtay emsal bir karara imza attı, tazminat dedi
Yeni eşiyle aldığı arsayı satıp ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı: Yargıtay emsal bir karara imza attı, tazminat dedi
Sputnik Türkiye
yargıtay emsal karar
2025-04-21T11:04+0300
2025-04-21T11:04+0300
2025-04-21T11:04+0300
türki̇ye
yargıtay
boşanma
arsa
taşınmaz
evlilik
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Yargıtay, eşler arasındaki mal varlığı anlaşmazlığına emsal bir kararla sonuca bağladı.Samsun'da Buğra K. ve Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliklerini yaptı. Açelya K., geçen yıl eşine boşanma davası açtı.30 yıllık eşi ayrılmak istedi: Sebep gayrimenkullerin satışıKadın, boşanma davasına gerekçe olarak evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz olarak satılmasını gösterdi. Açelya K., eşinin kendisinden habersiz sattığı arsadan gelen parayla, ilk evliliğinden olan oğluna ev satın aldığını kaydetti.'Evden ayrıldım yoksulluk çektim'Sabah'ın haberine göre, bu gelişme üzerine evi terk etmek zorunda kaldığını anlatan kadın, kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluk çektiğini belirterek nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.Taşınmazları eşine sormadan sattıÇiftin boşanma davasını gören mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. Bunun üzerine kadının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Buğra K.'nin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini kaydetti. Kadının manevi tazminat talebini reddeden mahkeme, kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.Yargıtay 'kadın haklı' dediBu karar iki tarafı da memnun etmedi. Dosya bu kez temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu.Eşler arasında haber vermeden taşınmaz satışı yapılır mı?Kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı, eşinin görüşünü almadan satmasının kusur olduğunu belirten Yargıtay, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı bir davranış olduğunu kaydederek, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini bildirdi.Kararı bozan daire, Buğra K.'nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/esinin-takilarini-alarak-eski-sevgilisine-kacan-adam-hakkinda-mahkemeden-emsal-nafaka-karari-cikti-1095252173.html
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boşanma, yargıtay emsal karar, yargıtay emsal boşanma kararı
boşanma, yargıtay emsal karar, yargıtay emsal boşanma kararı
Yeni eşiyle aldığı arsayı satıp ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı: Yargıtay emsal bir karara imza attı, tazminat dedi
Yargıtay, evli çiftlerin birlikte aldıkları taşınmazın satışına ilişkin davada emsal nitelikte bir karara imza attı. İkinci evliliğinden eşiyle birlikte aldığı tarlayı, ondan habersiz satan adam, ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı. İkinci eş olayı yargıya taşıdı, adam tazminata mahkum edildi.
Yargıtay, eşler arasındaki mal varlığı anlaşmazlığına emsal bir kararla sonuca bağladı.
Samsun'da Buğra K. ve Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliklerini yaptı. Açelya K., geçen yıl eşine boşanma davası açtı.
30 yıllık eşi ayrılmak istedi: Sebep gayrimenkullerin satışı
Kadın, boşanma davasına gerekçe olarak evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz olarak satılmasını gösterdi. Açelya K., eşinin kendisinden habersiz sattığı arsadan gelen parayla, ilk evliliğinden olan oğluna ev satın aldığını kaydetti.
'Evden ayrıldım yoksulluk çektim'
Sabah'ın haberine göre, bu gelişme üzerine evi terk etmek zorunda kaldığını anlatan kadın, kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluk çektiğini belirterek nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Taşınmazları eşine sormadan sattı
Çiftin boşanma davasını gören mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. Bunun üzerine kadının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Buğra K.'nin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini kaydetti. Kadının manevi tazminat talebini reddeden mahkeme, kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.
Yargıtay 'kadın haklı' dedi
Bu karar iki tarafı da memnun etmedi. Dosya bu kez temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu.
Eşler arasında haber vermeden taşınmaz satışı yapılır mı?
Kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı, eşinin görüşünü almadan satmasının kusur olduğunu belirten Yargıtay, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı bir davranış olduğunu kaydederek, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini bildirdi.
Kararı bozan daire, Buğra K.'nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.