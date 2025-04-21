https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yasama-tutunanlar-patiler-dernegi-baskani-ozgunlu-hakkinda-12-yil-3er-aya-kadar-hapis-istendi-1095567370.html

Yaşama Tutunanlar Patiler Derneği Başkanı Özgünlü hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis istendi

Yaşama Tutunanlar Patiler Derneği Başkanı Özgünlü hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis istendi

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticileri ve bazı yakınları hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama'... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T20:56+0300

2025-04-21T20:56+0300

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Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticileri ve yakınları hakkında 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticileri ve yakınları hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan iddianame hazırladı. İddianamede, hayvanseverlerden toplanan bağışların dernek amaçları dışında kullanıldığı ve şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.Bilirkişi raporuna göre, dernek hesabından çekilen paraların kasaya konulmadığı, bunun yerine başkan Buket Özgünlü ve aile bireylerinin hesaplarına transfer edildiği belirtildi. Ayrıca köpek maması alımı gibi giderler için sahte faturalar düzenlendiği ve bu yolla para aklama yapıldığı tespit edildi.Savcılık, dernek başkanı Özgünlü dahil 16 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, dernek yönetiminin genel kurul kararı olmadan 'huzur hakkı' adı altında yasa dışı ödemeler yaptığı da yer aldı.

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