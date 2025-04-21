https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yargitaydan-koruyucu-aile-karari-annesinin-aldigi-cocugu-koruyucu-aile-ayda-iki-kez-gorebilecek-1095562280.html

Yargıtay'dan koruyucu aile kararı: Annesinin aldığı çocuğu, koruyucu aile ayda iki kez görebilecek

Yargıtay'dan koruyucu aile kararı: Annesinin aldığı çocuğu, koruyucu aile ayda iki kez görebilecek

Sputnik Türkiye

Yargıtay'dan koruyucu aileler için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Koruyucu ailenin, biyolojik annesi tarafından alınan çocuğu ayda iki kez görmesine karar... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T16:57+0300

2025-04-21T16:57+0300

2025-04-21T16:57+0300

türki̇ye

koruyucu aile

yargıtay

aile mahkemesi

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Yargıtay, koruyucu aileleri yakından ilgilendiren bir karara imza attı.Biyolojik annesi 8 yıl sonra ortaya çıktıBiyolojik annesi tarafından bir aylıkken Sosyal Hizmetler'e bırakılan bir çocuk, anne ve baba bildiği onu büyüten koruyucu aileden 8 yıl sonra biyolojik annesinin ortaya çıkmasıyla ayrıldı. Yargıtay emsal bir karara imza attı, çocuğun koruyucu aileyle iletişiminin kopmaması gerektiğini hükmetti. Koruyucu ailenin çocuğu ayda iki kez görmesine karar verildi.Koruyucu aile ile de görüşecekKararı yorumlayan Avukat Ayşe Uyanık "Uygulamada daha önce koruyucu ailenin çocukla kişisel ilişki kurması kararı mevcut değildir. Hukuk mücadelemiz sonunda Yargıtay tarafından onandı. Kararla, çocukla koruyucu aile arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Bu çok önemli. Benzer durumda çok aile var." dedi.Bir aylıkken vermiştiEdinilen bilgilere göre; koruyucu aileye verilen kız çocuğu için evlat edinme süreci devam ederken, biyolojik anne ortaya çıktı çocuğunu geri istedi. 8 yaşındaki çocuk, anne-babası bildiği aileden, okulundan ve yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda kaldı.Koruyucu aile, büyüttükleri çocukla iletişimleri kesilince hukuk savaşı başlattı. Yerel mahkemeye yapılan başvurularda, çocuğun biyolojik annesinde olmasına rağmen hiç tanımadığı insanlar ve çevrede olduğu belirtildi. Kendilerine ulaşmak için yabancılardan yardım isteyeceği ve zarar görebileceği endişesi de gerekçe olarak mahkemeye sunuldu.Çocuğun üstün yararına dikkat çekildiAile Mahkemesi, koruyucu aileyi haklı buldu. "Çocuğun üstün yararı" nedeniyle ayda iki kez görüşmelerini hükmetti. Temyiz üzerine dosya İstinaf'a taşındı, İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.Biyolojik annenin itirazı üzerine dosyada son sözü, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi söyledi.Yerel mahkemenin, koruyucu aile hakkını kaybeden çiftin çocukla kişisel ilişki kurma kararı onandı. Kararda, "Çocuğun üstün yararı"na dikkat çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yeni-esiyle-aldigi-arsayi-satip-ilk-esinden-olan-cocuguna-ev-aldi-yargitay-emsal-bir-karara-imza-1095542676.html

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koruyucu aile, yargıtay, aile mahkemesi