https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/ucagin-motoru-alev-aldi-282-yolcu-acil-tahliye-edildi-1095568067.html
ABD'de uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu acil tahliye edildi
ABD'de uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu acil tahliye edildi
Sputnik Türkiye
ABD'de bir havalimanından kalmak üzere olan yolcu uçağının motoru aniden alev aldı. Uçakta bulunan 282 kişi tahliye edildi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T21:47+0300
2025-04-21T21:47+0300
2025-04-21T21:48+0300
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
delta
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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motoru alev aldı. Motorun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi.Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, 'Airbus A330' model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kopege-halatla-siddet-uyguladigi-anlarin-paylasilmasinin-ardindan-gozaltina-alinmisti-adli-1095567761.html
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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), delta
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), delta
ABD'de uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu acil tahliye edildi
21:47 21.04.2025 (güncellendi: 21:48 21.04.2025)
ABD'de bir havalimanından kalmak üzere olan yolcu uçağının motoru aniden alev aldı. Uçakta bulunan 282 kişi tahliye edildi.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motoru alev aldı. Motorun alev alması sonucu 282 yolcu tahliye edildi.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, 'Airbus A330' model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.
FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.