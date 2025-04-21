https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/turkiyede-olaganustu-kuraklik-alarmi-yagislar-yuzde-59-azaldi-1095559622.html

Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı

Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'şiddetli bir kuraklık' sürecinde. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T15:11+0300

2025-04-21T15:11+0300

2025-04-21T15:11+0300

yaşam

türkiye

kuraklık

meteoroloji

kuraklık haritası

olağanüstü kuraklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954995_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_cb0ff6d066edfe65fd92cba9cc2179ff.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'olağanüstü bir kuraklık' yaşıyor. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalırken, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 32 yılın en düşük yağışı kayıtlara geçti. Olağanüstü bir kuraklık Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasına göre "Exceptionally Dry" yani olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Ülke geneli, şiddetli bir kuraklık süreciyle karşı karşıya kalmış durumda.Karadeniz'de yağışlar son 32 yılın en düşüğünde Türkiye'de bu yıl mart ayında yağışlar, normale göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azaldı. Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılkinin altında yağış aldı, normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.İl geneli en az yağış, metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara'da, en fazla yağış ise metrekareye 89,2 kilogram ile Tunceli'de görüldü. Mart ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da, en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa'da gerçekleşti.Son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildiAksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa'da 65, Van'da 63, Kırşehir'de 53, Balıkesir'de 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya'da 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya'da 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,3 gün olarak hesaplanırken, martta ortalama 6,4 gün oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/turkiyede-sicakliklar-bu-yaz-rekor-kiracak-iklim-kirbaci-tehdidi-buyuyor-1095432643.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kuraklık, meteoroloji, kuraklık haritası, olağanüstü kuraklık