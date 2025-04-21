Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
09:21
3 dk
SESLİ HABER
Zirai don ceviz ağaçlarını da vurdu: ‘Yüzde 100 zayiat var'
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Kolezyum'u büyüledi, milyonlar görmek için yarıştı
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
10:38
4 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
10:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
ÖZEL HABER
İklim değişikliği tarımı tehdit ediyor: Sebze ve meyvede gıda enflasyonu mu yaşanacak?
12:13
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
13:13
3 dk
ÖZEL HABER
Proje okullarda atama krizi: ‘Bir öğretmen kıyımı var’
13:29
5 dk
SESLİ HABER
Peskov: “Avrupa savaş adına çalışıyor”
13:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
ÖZEL HABER
Kıbrıs meselesinin arka planı: AB’nin yeni Orta Asya politikası
14:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: “Zirai don, yalnızca üreticiyi değil tüketiciyi de etkiledi”
14:25
13 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
14:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Sanatçı Ayşe Erbulak: 'İmrenmek başka bir şeydir, haset etmek başka bir şey'
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Kişisel gelişim uzmanı Şehval Görmez: 'Sınır çizmek ve karşımızdakinin bunu bilmesi çok sağlıklı bir durum'
17:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kürşad Tüzmen: Bu krizde ABD kaybeder
18:11
5 dk
SESLİ HABER
Rusya'da bir köpek, bir aydır yangında ölen sahibinin külleri üzerinde bekliyor
18:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cem Gürdeniz: ‘Azerbaycan, İsrail konusunda Türkiye’yi örnek almış’
18:47
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Ersöz: “Balyoz davasında yargıtay, “suç için anlaşma hükümleri” olabilir diyerek değerlendirme yaptı”
19:02
20 dk
SESLİ HABER
İstanbul'un en pahalı caddesi belli oldu: Metrekaresi 250 dolar
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Sık esniyor, dalgın mı hissediyorsunuz? Vücudunuz sessizce yardım çağrısı yapıyor olabilir
20:12
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
20:30
16 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe bahar rüzgarı: Fiyatlar uçmadan son fırsat mı?
20:52
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
21:41
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
22:00
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve önlemleri neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/turkiyede-olaganustu-kuraklik-alarmi-yagislar-yuzde-59-azaldi-1095559622.html
Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı
Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'şiddetli bir kuraklık' sürecinde. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T15:11+0300
2025-04-21T15:11+0300
yaşam
türkiye
kuraklık
meteoroloji
kuraklık haritası
olağanüstü kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954995_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_cb0ff6d066edfe65fd92cba9cc2179ff.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'olağanüstü bir kuraklık' yaşıyor. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalırken, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 32 yılın en düşük yağışı kayıtlara geçti. Olağanüstü bir kuraklık Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasına göre "Exceptionally Dry" yani olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Ülke geneli, şiddetli bir kuraklık süreciyle karşı karşıya kalmış durumda.Karadeniz'de yağışlar son 32 yılın en düşüğünde Türkiye'de bu yıl mart ayında yağışlar, normale göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azaldı. Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılkinin altında yağış aldı, normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.İl geneli en az yağış, metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara'da, en fazla yağış ise metrekareye 89,2 kilogram ile Tunceli'de görüldü. Mart ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da, en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa'da gerçekleşti.Son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildiAksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa'da 65, Van'da 63, Kırşehir'de 53, Balıkesir'de 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya'da 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya'da 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,3 gün olarak hesaplanırken, martta ortalama 6,4 gün oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/turkiyede-sicakliklar-bu-yaz-rekor-kiracak-iklim-kirbaci-tehdidi-buyuyor-1095432643.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954995_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_1d129e4584b8903ba1fa89877427b38f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, kuraklık, meteoroloji, kuraklık haritası, olağanüstü kuraklık
türkiye, kuraklık, meteoroloji, kuraklık haritası, olağanüstü kuraklık

Türkiye'de 'olağanüstü kuraklık' alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı

15:11 21.04.2025
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
Abone ol
Meteoroloji tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'şiddetli bir kuraklık' sürecinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan üç aylık kuraklık haritasına göre Türkiye 'olağanüstü bir kuraklık' yaşıyor. Yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azalırken, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 32 yılın en düşük yağışı kayıtlara geçti.

Olağanüstü bir kuraklık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasına göre "Exceptionally Dry" yani olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor. Ülke geneli, şiddetli bir kuraklık süreciyle karşı karşıya kalmış durumda.

Karadeniz'de yağışlar son 32 yılın en düşüğünde

Türkiye'de bu yıl mart ayında yağışlar, normale göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 azaldı. Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılkinin altında yağış aldı, normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.
İl geneli en az yağış, metrekareye 5,1 kilogram ile Ankara'da, en fazla yağış ise metrekareye 89,2 kilogram ile Tunceli'de görüldü. Mart ayı yağışlarında normaline göre en fazla artış yüzde 35 ile Erzincan'da, en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa'da gerçekleşti.

Son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildi

Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa'da 65, Van'da 63, Kırşehir'de 53, Balıkesir'de 42, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya'da 39, Bartın, Kocaeli, Sakarya'da 36, Amasya ve Tokat'ta son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.
Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 11,3 gün olarak hesaplanırken, martta ortalama 6,4 gün oldu.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
YAŞAM
Türkiye bu yaz 'kavrulacak': 'İklim kırbacı' tehdidi büyüyor
16 Nisan, 12:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала