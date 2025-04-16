https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/turkiyede-sicakliklar-bu-yaz-rekor-kiracak-iklim-kirbaci-tehdidi-buyuyor-1095432643.html

Türkiye bu yaz 'kavrulacak': 'İklim kırbacı' tehdidi büyüyor

Türkiye bu yaz 'kavrulacak': 'İklim kırbacı' tehdidi büyüyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de iklim değişikliklerinin etkisi 'en sert' biçimde yaşanırken, 2025 yazının son yılların en sıcak ve en kurak dönemlerinden biri olabileceğini... 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T12:53+0300

2025-04-16T12:53+0300

2025-04-16T13:28+0300

yaşam

türkiye

şermin tağıl

kuraklık

sıcak hava

rekor sıcaklık

iklim kırbacı

hava sıcaklığı

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Türkiye'de iklim değişikliklerinin etkisi 'en sert' biçimde yaşanırken, 2025 yazının son yılların en sıcak ve en kurak dönemlerinden biri olabileceğini öngörülüyor. Ani sert hava değişimleri olarak tanımlanan 'iklim kırbacı'nın Türkiye'yi vuracağı belirtilirken, Prof. Dr. Şermin Tağıl, "Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller. Küresel ısınma iklimde sert geçişleri daha da keskinleştiriyor" uyarısında bulundu. Mart ayında 'yazı', nisan ayında 'kışı' yaşayan Türkiye'yi önümüzdeki yaz aylarında zor günler bekliyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl da bu konuda uyarılarını sıralarken, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de her geçen gün daha belirgin hale geldiğini, bu nedenle yaz mevsiminin kuraklık ve aşırı sıcaklarla geçeceğinin artık güçlü bir olasılık olarak karşılarına çıktığını söyledi.'İklim kırbacı' Türkiye'yi vuracakTürkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini ortalamanın çok daha üzerinde yaşadığına işaret eden Tağıl, "Ani sert hava değişimlerini 'iklim kırbacı' olarak tanımlıyoruz. Bir yanda yakıcı kuraklık, hemen ardından yıkıcı seller. Küresel ısınma iklimde sert geçişleri daha da keskinleştiriyor. Her ani değişim doğayı sarsıyor, insan yaşamını hazırlıksız yakalıyor." ifadelerini kullandı. Kurak günler Türkiye'yi bekliyorKuru ve sıcak geçen kışın ilkbaharla birleşerek ciddi kuraklığa neden olduğunu dile getiren Tağıl, şunları kaydetti:"Yaz aylarında sıcaklıkların daha da artmasını bekliyoruz. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde şiddetli, kalıcı ve kritik kuraklık koşulları sürerken, Türkiye'nin orta ve güneydoğusunda kuraklık alarm seviyesinde ancak tehlikenin boyutu yalnızca bu yıla özgü değil. 2023'ten beri süregelen ve üst üste gelen kurak yıllar, toprağın ve su kaynaklarının kendini yenileme kapasitesini zayıflattı. Bu birikimli etki, 2025 yazında çok daha ağır hissedilecek. Kuraklık, artık geçmişteki bir kriz değil, bugünle ve gelecekle doğrudan bağlantılı bir gerçek haline gelmiş durumda."Sıcaklıklar bu yaz rekor kıracakProf. Dr. Şermin Tağıl, şiddetlenen kuraklığın tarımsal üretimde büyük verim kayıplarına yol açabileceğini, yaz aylarında bazı bölgelerde içme suyu temininde ciddi sorunların yaşanabileceğini söyledi.Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin orta ve uzun vadeli hava tahminlerine göre yazın sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini vurgulayan Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/2024-yili-rekorlara-doymuyor-avrupa-en-sicak-yili-yasadi-1095394175.html

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