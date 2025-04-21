https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/tuketiciyi-yaniltmaya-bakanlik-dur-dedi-kasarli-pidenin-adi-degisiyor-1095543165.html

Tüketiciyi yanıltmaya Bakanlık dur dedi: Kaşarlı pidenin adı değişiyor

Tüketiciyi yanıltmaya Bakanlık dur dedi: Kaşarlı pidenin adı değişiyor

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı son düzenlemesine göre, içeriğinde 'kaşar peyniri' yerine eritme peynir kullanılan ürünlerde 'kaşarlı' ibaresi yazılamayacak. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T10:44+0300

2025-04-21T10:44+0300

2025-04-21T10:47+0300

ekonomi̇

tarım ve orman bakanlığı

pide

türk gıda kodeksi

peynir

kaşar peyniri

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'ndaki yeni düzenlemelere gitti. Buna göre, içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir üründe tüketiciyi yanıltıcı bir şekilde 'kaşarlı' ibaresi yazılamayacak, 'eritme peynirli pide' olarak servise sunulacak. Yine aynı şekilde 'kaşarlı sandviçin içinde de eritme peynir kullanılırsa o da menüye 'eritme peynirli sandviç' olarak yazılacak. İşlenmiş peynir kategorisinde olan eritme peynir, genellikle kaşar, beyaz peynir gibi birkaç farklı peynirin eritilerek karıştırılmasıyla yapılıyor.Eritme peynirli pide menülere girecekBakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicinin talepleri doğrultusunda toplu tüketim yerlerinde tüketiciye servis edilen veya toplu tüketim yeri veya satış yerlerinde paketlenerek tüketiciye arz edilen gıdaların içeriğinde yer alan tüketicinin satın alma tercihini etkileyecek ve/veya birbirinin yerine kullanılan bileşenler, tüketicinin görebileceği bir yerde gıdanın adıyla birlikte tüketiciye sunulur" denilirken "İçeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir pide, “Kaşarlı Pide” olarak tüketiciye sunulamaz. “Eritme Peynirli Pide” olarak adlandırılmalı ve tüketiciye bu ad ile sunulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.Bununla beraber kaşar peyniri yerine eritme peyniri kullanılan bir sandviçin adında da “Kaşarlı Sandviç” yazılamayacağı belirtildi.Baklavaya da düzenleme geldi Açıklamada ayrıca baklava ve yer fıstığı ayrıntısı da yer aldı. Buna göre, "Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavada “yer fıstıklı” ifadesi kullanılmalı sadece fıstıklı ifadesi kullanılmaz" denildi. Yani fıstıklı baklava olarak satılan bir üründe yer fıstığı bulunuyorsa, satıcı bundan sonra ürünü 'Yer Fıstıklı Baklava' olarak tüketiciye sunmak durumunda kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ticaret-bakanligi-acikladi-sofralik-yumurta-ihracatinda-fon-kesintisi-artirildi-1094826494.html

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tarım ve orman bakanlığı, pide, türk gıda kodeksi, peynir, kaşar peyniri