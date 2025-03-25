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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/ticaret-bakanligi-acikladi-sofralik-yumurta-ihracatinda-fon-kesintisi-artirildi-1094826494.html
Ticaret Bakanlığı: Makul fiyatlarla ulaşımın kolaylaştırılması için sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi artırıldı
Ticaret Bakanlığı: Makul fiyatlarla ulaşımın kolaylaştırılması için sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi artırıldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T02:49+0300
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ekonomi̇
yumurta
ihracat
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Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisinin kilogramda 0.5 dolardan 1.5 dolara yükseltildiğine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurtiçi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedefleri vurgulandı.Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025'teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak şunlar ifade edildi:
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yumurta, ihracat, resmi gazete
yumurta, ihracat, resmi gazete

Ticaret Bakanlığı: Makul fiyatlarla ulaşımın kolaylaştırılması için sofralık yumurta ihracatında fon kesintisi artırıldı

02:49 25.03.2025 (güncellendi: 02:55 25.03.2025)
© AP Photo / Seth WenigYumurta
Yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Seth Wenig
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Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı kilogramda 0.5 dolardan 1.5 dolara yükseltildi.
Sofralık yumurta ihracatına uygulanan fon kesintisinin kilogramda 0.5 dolardan 1.5 dolara yükseltildiğine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının sağlanması ve yurtiçi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması hedefleri vurgulandı.
Bu doğrultuda, 25 Şubat 2025'teki düzenlemeyle sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 cent kesinti uygulanmaya başlandığı hatırlatılarak şunlar ifade edildi:

"İlgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip durum incelendiğinde, uygulamanın dezenflasyonist etkileri görülmekle birlikte, ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik devam eden dış talebin de etkisiyle yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam ettiği gözlenmiştir. Sofralık yumurta ürününde fiyat istikrarına katkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ilgili ürüne makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla sofralık yumurta ihracatında uygulanacak kesinti tutarı, Cumhurbaşkanı Kararı ile kilogramda 0.5 dolardan 1.5 dolara yükseltilmiştir. Önümüzdeki dönemde de başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla güçlü bir işbirliğini ve koordineli çalışmayı sürdüreceğiz. Gıda arzının ve güvenliğinin korunması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik görev ve yetki alanımızdaki bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurmaya devam edeceğiz."

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