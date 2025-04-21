https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trumptan-papa-francise-saygi-durusu-abdde-bayraklar-yariya-indirildi-1095565140.html

Trump’tan Papa Francis’e saygı duruşu: ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Trump’tan Papa Francis’e saygı duruşu: ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Sputnik Türkiye

Trump, Papa Francis’in ölümünün ardından ABD genelinde bayrakların yarıya indirilmesini emretti. Emir, tüm kamu binaları ve askeri tesisleri kapsıyor.

2025-04-21T18:27+0300

2025-04-21T18:27+0300

2025-04-21T18:30+0300

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Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, 21 Nisan 2025’te vefat eden Katolik dünyasının lideri Papa Francis’in anısına saygı duruşunda bulunmak amacıyla önemli bir karar aldı. Trump, Papa'nın ölümünün ardından yayımladığı bildiride, tüm kamu binalarında, askeri üslerde ve ABD’ye ait diplomatik temsilciliklerde bayrakların yarıya indirilmesini talimatlandırdı.Emir nerelerde geçerli?Trump’ın talimatı, yalnızca Washington D.C. ile sınırlı değil. Emir, ABD'nin 50 eyaletinde ve topraklarında yer alan:Yarıya i̇ndirilen Bayraklar Beyaz Saray'da GörüldüBeyaz Saray'ın geleneksel Paskalya Yumurta Yuvarlama etkinliğinin düzenlendiği Güney Çimleri’nde de sabah saatlerinde Amerikan bayrağının yarıya indirildiği gözlemlendi.

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