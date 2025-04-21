https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trumptan-papa-francise-saygi-durusu-abdde-bayraklar-yariya-indirildi-1095565140.html
Trump’tan Papa Francis’e saygı duruşu: ABD’de bayraklar yarıya indirildi
Trump’tan Papa Francis’e saygı duruşu: ABD’de bayraklar yarıya indirildi
Sputnik Türkiye
Trump, Papa Francis’in ölümünün ardından ABD genelinde bayrakların yarıya indirilmesini emretti. Emir, tüm kamu binaları ve askeri tesisleri kapsıyor.
2025-04-21T18:27+0300
2025-04-21T18:27+0300
2025-04-21T18:30+0300
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Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, 21 Nisan 2025’te vefat eden Katolik dünyasının lideri Papa Francis’in anısına saygı duruşunda bulunmak amacıyla önemli bir karar aldı. Trump, Papa'nın ölümünün ardından yayımladığı bildiride, tüm kamu binalarında, askeri üslerde ve ABD’ye ait diplomatik temsilciliklerde bayrakların yarıya indirilmesini talimatlandırdı.Emir nerelerde geçerli?Trump’ın talimatı, yalnızca Washington D.C. ile sınırlı değil. Emir, ABD'nin 50 eyaletinde ve topraklarında yer alan:Yarıya i̇ndirilen Bayraklar Beyaz Saray'da GörüldüBeyaz Saray'ın geleneksel Paskalya Yumurta Yuvarlama etkinliğinin düzenlendiği Güney Çimleri’nde de sabah saatlerinde Amerikan bayrağının yarıya indirildiği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papanin-olumunun-ardindan-900-yillik-kehanet-yeniden-gundemde-7-tepeli-sehir-1095559211.html
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Trump’tan Papa Francis’e saygı duruşu: ABD’de bayraklar yarıya indirildi
18:27 21.04.2025 (güncellendi: 18:30 21.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Papa Francis’in anısına bir saygı göstergesi olarak tüm kamu binalarında ve askeri tesislerde bayrakların yarıya indirilmesini emretti. Emir, defin günü gün batımına kadar geçerli olacak.
Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump, 21 Nisan 2025’te vefat eden Katolik dünyasının lideri Papa Francis’in anısına saygı duruşunda bulunmak amacıyla önemli bir karar aldı. Trump, Papa'nın ölümünün ardından yayımladığı bildiride, tüm kamu binalarında, askeri üslerde ve ABD’ye ait diplomatik temsilciliklerde bayrakların yarıya indirilmesini talimatlandırdı.
Trump’ın talimatı, yalnızca Washington D.C. ile sınırlı değil. Emir, ABD'nin 50 eyaletinde ve topraklarında yer alan:
Kamu binaları ve araziler
Deniz istasyonları ve deniz araçları
ABD elçilikleri ve konsolosluk ofisleri
gibi tüm federal yapıları kapsıyor.
Yarıya i̇ndirilen Bayraklar Beyaz Saray'da Görüldü
Beyaz Saray'ın geleneksel Paskalya Yumurta Yuvarlama etkinliğinin düzenlendiği Güney Çimleri’nde de sabah saatlerinde Amerikan bayrağının yarıya indirildiği gözlemlendi.