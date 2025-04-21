https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-umarim-rusya-ve-ukrayna-onumuzdeki-hafta-bir-anlasamaya-varir-1095534921.html
Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır
Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu söyledi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T00:36+0300
2025-04-21T00:36+0300
2025-04-21T00:36+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu ifade etti.Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar "Her ikisi de daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile büyük işler yapmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-gazeteciden-paskalya-ateskesi-yorumu-putin-rusyanin-baris-icin-cabaladigini-herkese-gosterdi-1095532161.html
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rusya, ukrayna, donald trump
Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır
ABD Başkanı Trump Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu ifade etti.
Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar "Her ikisi de daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile büyük işler yapmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.