https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-umarim-rusya-ve-ukrayna-onumuzdeki-hafta-bir-anlasamaya-varir-1095534921.html

Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır

Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna önümüzdeki hafta bir anlaşamaya varır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu söyledi. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T00:36+0300

2025-04-21T00:36+0300

2025-04-21T00:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0e/1095386000_0:4:748:425_1920x0_80_0_0_7dfc08423dcdda16dcf9e37b046c57c7.png

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varacağını umduğunu ifade etti.Sosyal medyadan açıklama yapan Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar "Her ikisi de daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ile büyük işler yapmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-gazeteciden-paskalya-ateskesi-yorumu-putin-rusyanin-baris-icin-cabaladigini-herkese-gosterdi-1095532161.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donald trump