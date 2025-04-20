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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/cinli-gazeteciden-paskalya-ateskesi-yorumu-putin-rusyanin-baris-icin-cabaladigini-herkese-gosterdi-1095532161.html
Çinli gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Putin, Rusya'nın barış için çabaladığını herkese gösterdi
Çinli gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Putin, Rusya'nın barış için çabaladığını herkese gösterdi
Sputnik Türkiye
Çinli gazeteci Tong, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin yorumunda Rusya lideri Putin’in bu kararının Moskova’nın gerçekten... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T16:59+0300
2025-04-20T16:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
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görüş
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vladimir putin
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vladimir zelenskiy
ateşkes
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Çinli gazeteci Tong Xiaohua, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin yorumda bulundu. Tong, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu kararının Moskova’nın gerçekten çatışmayı sonlandırmak istediğini ortaya koyan bir iyi niyet jesti olduğunu vurguladı.Çinli gazeteci, siyasi açıdan bakıldığında ise bu adımın Putin'in barış yolunda açık bir zaferi olduğunun altını çizdi.Vladimir Zelenskiy’in ilk başta Rus liderin geçici ateşkes önerisini kabul etmediğine dikkat çeken Tong, “Ancak o kısa süre sonra Putin'in önerisini kabul etti. Kaynakların bildirdiği üzere, Londra, Paris ve Berlin'den Batılı patronların araya girmesinin ardından Zelenskiy aniden fikrini değiştirerek ateşkesi kabul etti. Zelenskiy, şaşırtıcı bir şekilde sadece kabul etmekle kalmadı, ayrıca şunu da ekledi: “Eper Rusya Paskalya ateşkesi sırasında Ukrayna'ya saldırmazsa, ateşkes Paskalya'dan sonra bir ay daha uzatılabilir.” Zelenskiy, siyasi düzeyde durumu düzeltmeye ve kendini daha barışçıl bir insan olarak sunmaya çalışıyor. Ancak Rusya bu açıklamaya herhangi bir tepki vermedi. Rusya Ukrayna'ya bu mola imkanını nasıl verebilir ki? Rusya bundan böyle Avrupa'nın Ukrayna'ya büyük çaplı silah sevkiyatı için ateşkes süresini kullanmasına izin vermeyecek. Zira Rusya bu tuzağa birçok kez düştü ve bir Minsk-3’ün ortaya çıkmasına asla izin vermeyecek” diye konuştu.Ateşkesin Ortodoks inananların Paskalya'yı güvenli bir şekilde kutlayabilmeleri için gerekli olduğunu dile getiren Tong, sözlerini şöyle sürdürdü:Bunun Putin’in ilk ateşkes talimatı olmadığına dikkat çeken Tong, Rus liderin Ocak 2023’te de Rusya Patriği Kirill’in çağrısı üzerine Ortodoks Hıristiyanların Noel ayinlerine katılabilmeleri için o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya 6 Ocak öğlen 12'den 7 Ocak gece yarısına kadar ateşkes talimatı verdiğini anımsattı.‘Putin'in Paskalya ateşkesi Trump için küçük bir diplomatik zafer olarak yorumlanabilir’Tong, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamadan önce Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı bir günde bitirme sözü verdiğini hatırlatarak, ancak ABD liderinin göreve gelmesinden neredeyse 100 gün geçmesine rağmen çatışmanın hala devam ettiğini söyledi.Cephe hattındaki savaş muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, ateşkese genel olarak uyulduğunu belirten Tong, “Askeri açıdan bakıldığında, çatışmalara böylesine kısa bir mola verilmesi, Ukrayna askerlerinin yaralı ve zayıflamış birliklerini geri çekmesine kolaylık sağlıyor, bazı yerlerde bu süre askerlerin rotasyonu için kullanılabiliyor, zira savaş koşullarında bunu yapmak çok zor. Ancak 30 saatlik kısa bir ateşkesin Ukrayna ordusuna önemli bir avantaj sağlaması mümkün değil. Bu (ateşkes) siyasi ve diplomatik açıdan Rusya için daha yararlıdır ve diplomatik konumunu güçlendirecektir” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ukrayna-birliklerinin-ateskese-uyacaklarini-umuyorum-fakat-emin-degilim-1095530562.html
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çin, görüş, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, ruslar, donald trump, moskova, haberler, abd
çin, görüş, rusya, vladimir putin, ukrayna, vladimir zelenskiy, ateşkes, ruslar, donald trump, moskova, haberler, abd

Çinli gazeteciden Paskalya ateşkesi yorumu: Putin, Rusya'nın barış için çabaladığını herkese gösterdi

16:59 20.04.2025
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
© Sputnik / РИА Новости
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Çinli gazeteci Tong, Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin yorumunda Rusya lideri Putin’in bu kararının Moskova’nın gerçekten çatışmayı sonlandırmak istediğini ortaya koyan bir iyi niyet jesti olduğunu vurguladı.
Çinli gazeteci Tong Xiaohua, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan ettiği ateşkese ilişkin yorumda bulundu. Tong, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu kararının Moskova’nın gerçekten çatışmayı sonlandırmak istediğini ortaya koyan bir iyi niyet jesti olduğunu vurguladı.
Çinli gazeteci, siyasi açıdan bakıldığında ise bu adımın Putin'in barış yolunda açık bir zaferi olduğunun altını çizdi.
Vladimir Zelenskiy’in ilk başta Rus liderin geçici ateşkes önerisini kabul etmediğine dikkat çeken Tong, “Ancak o kısa süre sonra Putin'in önerisini kabul etti. Kaynakların bildirdiği üzere, Londra, Paris ve Berlin'den Batılı patronların araya girmesinin ardından Zelenskiy aniden fikrini değiştirerek ateşkesi kabul etti. Zelenskiy, şaşırtıcı bir şekilde sadece kabul etmekle kalmadı, ayrıca şunu da ekledi: “Eper Rusya Paskalya ateşkesi sırasında Ukrayna'ya saldırmazsa, ateşkes Paskalya'dan sonra bir ay daha uzatılabilir.” Zelenskiy, siyasi düzeyde durumu düzeltmeye ve kendini daha barışçıl bir insan olarak sunmaya çalışıyor. Ancak Rusya bu açıklamaya herhangi bir tepki vermedi. Rusya Ukrayna'ya bu mola imkanını nasıl verebilir ki? Rusya bundan böyle Avrupa'nın Ukrayna'ya büyük çaplı silah sevkiyatı için ateşkes süresini kullanmasına izin vermeyecek. Zira Rusya bu tuzağa birçok kez düştü ve bir Minsk-3’ün ortaya çıkmasına asla izin vermeyecek” diye konuştu.
Ateşkesin Ortodoks inananların Paskalya'yı güvenli bir şekilde kutlayabilmeleri için gerekli olduğunu dile getiren Tong, sözlerini şöyle sürdürdü:

Doğu Ukrayna'da yaşayan birçok Rus için Paskalya'yı güvenli koşullarda kutlamak önemli. Putin'in Paskalya ateşkesini ilan etmesi, Ruslar ve Ukraynalıların tek bir halk olduğu gerçeğine dayanan Rusya'nın hislerini ve tutumunu yansıtıyor. Bu, Kremlin'in bu özel Hıristiyan bayramına saygı duyduğunu, temel insani ilkeleri ön planda tuttuğunu, Hıristiyan ideallerinin ve değerlerinin savunucusu olduğunu ve Rusya'nın barış girişimcisi olma arzusunu bir kez daha teyit ediyor.

Bunun Putin’in ilk ateşkes talimatı olmadığına dikkat çeken Tong, Rus liderin Ocak 2023’te de Rusya Patriği Kirill’in çağrısı üzerine Ortodoks Hıristiyanların Noel ayinlerine katılabilmeleri için o zamanki Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya 6 Ocak öğlen 12'den 7 Ocak gece yarısına kadar ateşkes talimatı verdiğini anımsattı.
‘Putin'in Paskalya ateşkesi Trump için küçük bir diplomatik zafer olarak yorumlanabilir’
Tong, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamadan önce Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı bir günde bitirme sözü verdiğini hatırlatarak, ancak ABD liderinin göreve gelmesinden neredeyse 100 gün geçmesine rağmen çatışmanın hala devam ettiğini söyledi.

Putin'in Paskalya ateşkesi önerisi Trump'ın başarıya doğru attığı bir adım olarak ta değerlendirilebilir

Cephe hattındaki savaş muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, ateşkese genel olarak uyulduğunu belirten Tong, “Askeri açıdan bakıldığında, çatışmalara böylesine kısa bir mola verilmesi, Ukrayna askerlerinin yaralı ve zayıflamış birliklerini geri çekmesine kolaylık sağlıyor, bazı yerlerde bu süre askerlerin rotasyonu için kullanılabiliyor, zira savaş koşullarında bunu yapmak çok zor. Ancak 30 saatlik kısa bir ateşkesin Ukrayna ordusuna önemli bir avantaj sağlaması mümkün değil. Bu (ateşkes) siyasi ve diplomatik açıdan Rusya için daha yararlıdır ve diplomatik konumunu güçlendirecektir” vurgusunu yaptı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Ukrayna birliklerinin ateşkese uyacaklarını umuyorum, fakat emin değilim’
14:14
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